Tras la firma con el Mercosur, la UE celebra que alcanzó “la madre de todos los acuerdos” con la India

NUEVA DHELI.– Días después de firmar el demorado pacto con el Mercosur, la Unión Europea (UE) selló este martes un acuerdo de libre comercio histórico con la India tras casi dos décadas de negociaciones, un pacto que creará una de las mayores zonas comerciales del planeta, con un alcance potencial de unos 2000 millones de personas y un peso cercano al 25% del PBI mundial.

En un contexto global marcado por la fragmentación del comercio, la guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos y la creciente rivalidad geopolítica, Bruselas y Nueva Delhi presentaron el entendimiento como una apuesta estratégica por el multilateralismo, la cooperación y la estabilidad, o, como dijo la jefa del ejecutivo europeo, es “la madre de todos los acuerdos”.

“Europa e India están haciendo historia hoy. Hemos concluido la madre de todos los acuerdos”, celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre UE-India en la capital india,

La dirigente subrayó que el pacto envía “un mensaje contundente: la cooperación es la mejor respuesta a los desafíos globales”, y destacó que permitirá integrar aún más las cadenas de suministro y reforzar la capacidad industrial conjunta, con la creación de millones de empleos en ambas economías.

El primer ministro indio, Narendra Modi, coincidió en el tono y calificó la jornada como un “día histórico”.

“La cooperación entre la India y la UE es una asociación para el bien común. En un mundo confuso y turbulento, nuestro entendimiento fortalecerá la estabilidad del sistema internacional”, afirmó, en lo que podría interpretarse como una respuesta a la política arancelaria de Donald Trump. “Representa el 25% del PBI global y un tercio del comercio mundial”, agregó.

Según Modi, el acuerdo marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y consolida a ambas partes como socios estratégicos y fiables en un escenario multipolar.

Europe and India are making history today.



We have concluded the mother of all deals.



We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.



This is only the beginning.



We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026

El pacto es uno de los mayores compromisos comerciales bilaterales jamás alcanzados y llega en un momento clave, cuando Washington elevó aranceles tanto a la UE como a la India, alterando los flujos tradicionales de comercio e incentivando a las principales economías a buscar alianzas alternativas. En Bruselas, el entendimiento también se lee como un paso más en la estrategia de “autonomía estratégica” frente a un Estados Unidos percibido como cada vez más imprevisible.

En términos económicos, el acuerdo liberalizará casi por completo el comercio de bienes y servicios entre los 27 Estados miembros de la UE y la India.

Según datos oficiales, Nueva Delhi reducirá o eliminará aranceles de manera total o parcial para cerca del 97% de las exportaciones europeas, mientras que la UE hará lo propio con casi el 99% de los envíos indios, de forma gradual. Se estima que el comercio bilateral, hoy valuado en torno a los 180.000 millones de euros, podría duplicarse en un plazo de cinco a seis años.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, detalló que la reducción de aranceles será especialmente significativa en sectores hasta ahora fuertemente protegidos por la India. Más de 800.000 empleos en la UE dependen de las exportaciones a la India, donde operan 6000 empresas europeas, que generan 3,7 millones de puestos de trabajo, según precisó Sefcovic. “India reducirá los aranceles en un 97% (total o parcialmente), mientras que la UE los reducirá en un 99%”, afirmó.

Los gravámenes sobre los vinos premium bajarán del 150% al 20%; los de las bebidas espirituosas y la cerveza, del 110% al 40%; los del aceite de oliva, del 45% al 0%; y los de alimentos procesados como pasta, chocolate o pastelería, del 50% al 0%. “Muchos sectores estaban prácticamente cerrados y ahora se están abriendo a Europa”, subrayó Sefcovic.

A historic day for the 🇪🇺🇮🇳 partnership and trade at its core.



Our FTA creates a market of nearly 2B people. But it's about more than scale - a choice for openness over protectionism, cooperation over fragmentation, rules-based trade over unpredictability.



That choice matters. pic.twitter.com/dKIjDXGXIQ — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) January 27, 2026

Uno de los capítulos más sensibles fue el del sector automotor. Los aranceles indios sobre los vehículos europeos se reducirán del 110% al 10% en un plazo de diez años, con una rebaja inmediata al 35%, y se establecerá un cupo anual de 250.000 automóviles para la exportación, que incluirá tanto motores de combustión como vehículos eléctricos. Según Sefcovic, el esquema busca equilibrar la apertura con las “sensibilidades” de un mercado indio en rápida expansión, pero aún más pequeño que el europeo en este rubro.

Para la India, los principales beneficios se concentrarán en sectores como textiles, prendas de vestir, productos de ingeniería, cuero, calzado, joyería y productos marinos, mientras que la UE espera ganancias en automóviles, vino, productos químicos, farmacéuticos y aeronáutica. Algunos rubros sensibles quedaron fuera del acuerdo: Nueva Delhi excluyó productos lácteos y cereales, y Bruselas no concederá preferencias en azúcar y carnes.

Más allá del comercio, la cumbre dio lugar a acuerdos paralelos que amplían la asociación bilateral. La UE y la India pactaron un marco de cooperación en seguridad y defensa –el primero de este tipo entre ambas partes– y avanzaron en un entendimiento para facilitar la movilidad de trabajadores cualificados, estudiantes e investigadores. “La prosperidad no puede existir sin seguridad”, afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien destacó que el objetivo es contrarrestar amenazas comunes en el Indopacífico, Europa y otras regiones.

The European Union and India are committed to acting together as anchors of stability in an increasingly fragmented and multipolar world.



The 16th #EUIndia 🇪🇺🇮🇳 Summit delivered three major outcomes:



1️⃣ The EU-India Free Trade Agreement is a crucial geopolitical stabiliser. It… pic.twitter.com/CjeAW04nz1 — António Costa (@eucopresident) January 27, 2026

La firma formal del acuerdo comercial se realizará más adelante este año, una vez concluida la revisión legal del texto, y se espera que entre en vigor a comienzos del próximo año, tras su ratificación por el Parlamento Europeo. Para Bruselas, el pacto otorga acceso privilegiado a una de las economías de mayor crecimiento del mundo, mientras que para Nueva Delhi, consolida a Europa como una fuente clave de inversiones y tecnología en su proceso de modernización.

“En última instancia, se trata de crear un corredor comercial estable entre dos grandes mercados en un momento en que el sistema global se está fragmentando”, resumió el analista indio Ajay Srivastava.

El comercio bilateral entre India y la UE se situó en 136.500 millones de dólares en 2024-25. Ambas partes esperan aumentar esa cifra a unos 200.000 millones de dólares para 2030, según funcionarios del Ministerio de Comercio de India.

Agencias AP, AFP y ANSA