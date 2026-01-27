Carney reafirma su postura y le asegura a Trump que sus comentarios en Davos iban en serio

TORONTO.– El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró el martes haberle dejado en claro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hablaba en serio cuando se expresó en su discurso en Davos, y que le informó que Canadá planea diversificar su comercio alejándose de Washington mediante una docena de nuevos acuerdos comerciales.

El premier canadiense rechazó así la afirmación del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que dijo a Fox News que el primer ministro se había retractado de sus declaraciones realizadas en el Foro Económico Mundial durante una llamada telefónica con Trump el lunes.

Las declaraciones de Carney

“Para que quede absolutamente claro, y esto se lo dije al presidente: quise decir exactamente lo que dije en Davos”, afirmó Carney ante los periodistas al llegar a una reunión de gabinete en la capital, Ottawa.

“Canadá fue el primer país en comprender el cambio en la política comercial de Estados Unidos que él impulsó, y estamos respondiendo a eso”, agregó el mandatario.

En Davos, durante el Foro Económico Mundial de la semana pasada, Carney condenó la coerción económica ejercida por las grandes potencias sobre países más pequeños, sin mencionar directamente a Trump. El primer ministro recibió amplios elogios y una gran atención por sus declaraciones, que opacaron parcialmente la intervención del republicano en el encuentro.

Aranceles y acuerdos comerciales

El fin de semana pasado, Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde Canadá si el vecino del norte de Estados Unidos avanzaba con un acuerdo comercial con Pekín, incluso luego de que Carney hubiera sostenido que Ottawa no tiene interés en negociar un acuerdo comercial integral con el gigante asiático.

“Le expliqué nuestro vínculo con China. Le expliqué lo que estamos haciendo: 12 nuevos acuerdos, en cuatro continentes, en seis meses”, dijo Carney sobre lo discutido en la llamada. “Quedó impresionado”, agregó el premier, quien aseguró que fue Trump quien se comunicó con él.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reúne con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, el viernes 16 de enero de 2026 Sean Kilpatrick� - The Canadian Press�

Carney afirmó además que el acuerdo comercial de Canadá con China se limita a reducir aranceles que habían sido impuestos recientemente a unos pocos sectores y dijo que habló con Trump sobre Ucrania, Venezuela y la seguridad en el Ártico, sin dar más detalles.

Por su parte, el ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, lo comparó con un pacto que Trump cerró con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur el verano pasado, en el que Washington redujo algunos aranceles a China mientras Pekín accedía a permitir exportaciones de tierras raras y a levantar una pausa en la compra de soja estadounidense.

El primer ministro se ha fijado como objetivo que Canadá duplique sus exportaciones fuera de Estados Unidos en la próxima década y planea viajar a India, Australia y otros países como parte de su esfuerzo por diversificar el comercio y reducir la dependencia de Washington, destino de más del 75% de las exportaciones canadienses.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante un acto por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, en Ottawa, Canadá, el 27 de enero de 2026 Justin Tang� - The Canadian Press�

En paralelo, el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá vence este año, lo que podría ofrecer al mandatario canadiense mayor margen de maniobra en su alejamiento de Estados Unidos.

Las declaraciones del premier canadiense responden a los comentarios de Bessent en Fox News el lunes, quien afirmó que durante su conversación con Trump, Carney “dio marcha atrás de manera muy marcada respecto de algunos de los comentarios desafortunados que hizo en Davos”.

“Por supuesto, Canadá depende de Estados Unidos”, dijo Bessent. “Hay mucho más comercio de norte a sur del que jamás podría haber de este a oeste”, agregó, además de insistir en que el premier canadiense debería dejar de intentar “impulsar su propia agenda globalista”.

El discurso en Davos

La amenaza arancelaria de Trump se produjo en medio de una escalada de cruces verbales con Carney. El impulso del presidente republicano para adquirir Groenlandia que tensó la alianza de la OTAN, también alarmó a Canadá, que comparte con Groenlandia una frontera marítima de 3000 kilómetros en el Ártico.

Al mismo tiempo, el presidente norteamericano ha cuestionado reiteradamente la soberanía de Canadá y sugerido que el país debería ser absorbido por Estados Unidos, convirtiéndose en el “estado 51″. La semana pasada, el magnate publicó en redes sociales una imagen alterada que mostraba un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026 Sean Kilpatrick� - The Canadian Press�

En este contexto, Carney se ha convertido en uno de los portavoces de un movimiento que busca articular a distintos países para hacer frente a la política comercial de Trump. Al hablar en Davos antes que el mandatario norteamericano, Carney afirmó: “Las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú.”

En su discurso, Carney afirmó que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos estaba atravesando una “ruptura”y sostuvo que Canadá podía mostrarle al mundo que el futuro no tenía por qué ser autocrático. Agregó que las potencias medianas, como Ottawa, que habían prosperado durante la era de la “hegemonía estadounidense”, debían asumir que se había instalado una nueva realidad.

El primer ministro Mark Carney llega a una reunión del bloque parlamentario en Parliament Hill, en Ottawa, el domingo 25 de enero de 2026 Patrick Doyle� - The Canadian Press�

Trump respondió desde el mismo foro. “Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones”, escribió en redes sociales.

De regreso en su país, Carney le contestó con un mensaje televisado. “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”, dijo. El primer ministro reconoció que Ottawa y Washington han construido una colaboración notable en materia económica, de seguridad e intercambio cultural, pero subrayó: “Somos dueños de nuestra casa. Este es nuestro país, es nuestro futuro. La elección es nuestra”.

Agencias AP, AFP y Reuters