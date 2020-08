El pequeño Josh Chapman vio el número de emergencias en su juguete y pidió ayuda para su madre, que había sufrido un coma diabético Crédito: Daily Record

Josh Chapman es un niño de cinco años que tiene motivos para sentirse orgulloso, ya que logró salvar la vida a su madre luego de que la mujer sufriera un coma diabético. La hazaña sucedió el pasado 28 de julio en Inglaterra y sorprendió a todos los involucrados, debido a que la gesta logró ser exitosa gracias a un juguete.

El pequeño héroe actuó rápidamente cuando encontró a su madre tirada inconsciente en el suelo de su casa. Según relató The Daily Record,el niño vio el número de teléfono 112, utilizado para las emergencias en Europa, en el costado de su ambulancia de juguete, lo que le permitió comunicarse con un operador de la policía.

Gracias a los rápidos reflejos de Josh, la policía pudo localizar la casa y solicitar asistencia médica.

Según relató la madre del menor, Caroline, cuando su hijo llamó al número dijo: "Mamá estaba jugando a los autos y luego cerró los ojos". Además, reveló que el niño nunca antes había utilizado un teléfono, por lo que su logro es aún mayor.

Estaban jugando cuando Caroline, la madre, perdió el conocimiento Crédito: Daily Record

De acuerdo a la mujer, que tiene 41 años y dos hijos, ella se encontraba jugando en la sala de estar de su casa con los autitos de Josh cuando de repente se desmayó. "Me desperté rodeada de paramédicos y muchos juguetes, Me explicaron que Josh los había llamado y les había dado nuestra dirección", indicó.

"No podía creerlo. Nunca antes había usado un teléfono. Miró el número en el costado de su ambulancia de juguete y marcó el 112. Ni siquiera sabía que ese número estaba ahí, pero funcionó y estoy muy orgullosa de él", agregó Caroline, quien sostuvo que, por lo general, puede advertir cuando sus niveles bajan, pero que esa vez no sucedió. "Josh explicó que fue a buscar algunos dulces, pero como no había ninguno en el frasco, llamó a una ambulancia", completó.