Inseguridad en Chile: un nuevo ataque a tiros contra carabineros le suma presión a Gabriel Boric

escuchar

SANTIAGO, Chile.- Tres carabineros resultaron heridos por disparos el miércoles, en momentos en que Chile vive una crisis de inseguridad que ha afectado al gobierno del presidente Gabriel Boric y que se acentuó con el asesinato de tres agentes policiales en sólo 23 días.

En un enfrentamiento ocurrido en un barrio de la periferia sur de la capital chilena, fueron baleados los tres policías y resultó muerto uno de los atacantes. Otro está detenido. Según dijo a periodistas el capitán de la policía, Javier García, los agentes heridos no están en riesgo vital.

Efectivos de carabineros, en Viña del Mar LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO / LE - LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNO / LE

El director nacional de la policía, el general Ricardo Yáñez, luego de visitar a los heridos en el hospital, enfatizó que seguirán combatiendo a la delincuencia “porque la gente así lo necesita, así lo requiere”. Añadió que la policía enfrenta una delincuencia cada vez más violenta.

Precisamente, ante el aumento de la delincuencia armada en Chile, que se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta el mandatario, se aceleró la tramitación en el Congreso de diversos proyectos de seguridad.

Hace justo una semana, el congreso chileno aprobó un proyecto de ley para evitar que los policías sean procesados cuando usan sus armas en operativos, lo que podrán hacer ahora sin ser suspendidos de funciones en situaciones establecidas por un estatuto que definirá el gobierno del presidente.

El presidente chileno, Gabriel Boric, en La Moneda, en Santiago. (AP Foto/Esteban Félix)

Boric se refirió esta tarde al nuevo ataque que sufrieron tres efectivos de carabineros en un operativo antidrogas en La Florida, subrayando la necesidad de que todos los sectores actúen unidos y “sin oportunismos”, en medio de las críticas de la oposición por la gestión del gobierno ante la delincuencia.

Tras aterrizar en Arica, donde realizará una breve gira que culminará mañana, el presidente decidió abordar el asunto a través de su cuenta en Twitter, en la cual señaló que “carabineros y todas las instituciones del Estado seguiremos combatiendo al narco y al crimen organizado en todos los espacios, no les daremos tregua”.

Carabineros y todas las instituciones del Estado seguiremos combatiendo al narco y al crimen organizado en todos los espacios, no les daremos tregua. La delincuencia no nace de la noche a la mañana y hoy estamos haciendo lo que durante demasiado tiempo se dejó de hacer. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 12, 2023

“La delincuencia no nace de la noche a la mañana y hoy estamos haciendo lo que durante demasiado tiempo se dejó de hacer. Espero que todos, sin oportunismo de ningún tipo se sumen a esta que es una causa nacional”, agregó el jefe de Estado. En esa línea, Boric advirtió que esos esfuerzos no son “por el gobierno, ni una encuesta, es por Chile y su pueblo qué combatiremos en todos los frentes a la delincuencia. No será fácil, pero esta batalla la vamos a ganar”.

Agencia AP y diario El Mercurio/GDA

LA NACION