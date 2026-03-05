Inteligencia iraní le envío mensajes a EE.UU. sobre el fin de la guerra: Washington niega negociaciones

WASHINGTON.–Agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán se comunicaron de manera indirecta con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al inicio de la guerra para explorar una posible vía de negociación que pusiera fin al conflicto con Estados Unidos e Israel, según reveló el miércoles The New York Times, que citó a funcionarios de Medio Oriente y de un país occidental informados sobre los contactos. La iniciativa, transmitida a través del servicio de espionaje de un tercer país no identificado, no derivó hasta ahora en conversaciones formales y fue rápidamente desmentida por Teherán.

Una fuente del Ministerio de Inteligencia iraní calificó la versión como “mentiras absolutas y guerra psicológica en medio de la guerra”, en declaraciones a la agencia semioficial Tasnim. También el viceministro de Relaciones Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, aseguró que no se están enviando mensajes a Washington y que el país se encuentra “en modo defensivo”.

La Casa Blanca y la CIA evitaron hacer comentarios públicos, mientras que funcionarios estadounidenses afirmaron que no existen negociaciones en curso, ni directas ni indirectas.

Explosiones en Teherán ATTA KENARE� - AFP�

El posible acercamiento se produjo en un contexto de extrema fragilidad institucional en Irán, tras la muerte del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, en un ataque aéreo el fin de semana. Desde entonces, Israel intensificó los bombardeos contra estructuras militares y políticas iraníes, incluyendo un recinto donde destacados clérigos se reunían para elegir a su sucesor. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que cualquier dirigente que asuma con la intención de continuar la confrontación será considerado un “objetivo inequívoco”.

En Washington, el presidente Donald Trump envió señales contradictorias. Tras declarar durante varios días que estaba dispuesto a negociar, afirmó el martes que ahora es “demasiado tarde” para conversaciones. “La mayoría de las personas que teníamos en mente han muerto”, dijo al referirse a eventuales interlocutores iraníes. “Muy pronto no conoceremos a nadie”, agregó. Sin embargo, días antes había señalado que aceptaría dialogar con nuevos líderes si surgían figuras “más pragmáticas”.

De acuerdo con el informe de The New York Times, autoridades israelíes –que buscan prolongar la ofensiva durante varias semanas para degradar la capacidad militar iraní e incluso precipitar un colapso del régimen– instaron a Estados Unidos a desestimar cualquier propuesta de negociación. En Washington predomina el escepticismo sobre la viabilidad de una “salida” inmediata y sobre la capacidad de algún funcionario iraní de implementar un eventual alto el fuego en medio de la desarticulación del liderazgo.

Escombros son vistos en Teherán, Irán, tras la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán Sha Dati� - XinHua�

Funcionarios estadounidenses indicaron que, desde el inicio de la operación militar conjunta, casi una docena de países ofrecieron oficiar como intermediarios para desescalar el conflicto. No obstante, esos contactos no se tradujeron en intercambios sustantivos con Teherán. Steve Witkoff, enviado especial de Trump que encabezó rondas de negociaciones nucleares previas al estallido de la guerra, no retomó comunicación con el canciller iraní Abbas Araghchi ni con el asesor de seguridad Ali Larijani.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo el miércoles que Estados Unidos “apenas está comenzando” una fase más intensa de operaciones destinadas a destruir la infraestructura de misiles balísticos iraníes y garantizar que el país no pueda desarrollar un arma nuclear. Legisladores informados por el Ejecutivo señalaron que no se presentó un plan de salida claro ni gestiones diplomáticas activas.

.@SecWar: "Operation Epic Fury has delivered twice the airpower of Shock and Awe of Iraq in 2003 — minus Paul Bremer and the nation-building... We are just getting started." pic.twitter.com/aSqwiER1PZ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 4, 2026

En paralelo, la administración Trump evalúa distintos escenarios sobre el futuro político iraní. Antes de los ataques, la CIA elaboró informes de inteligencia que contemplaban desde un eventual levantamiento popular hasta la consolidación del poder por parte de sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ninguno de esos escenarios ofrecía alta probabilidad de éxito, según personas familiarizadas con los análisis.

Trump comparó públicamente la situación con lo ocurrido en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y sugirió que podría impulsarse un esquema que permita a nuevas autoridades iraníes conservar poder económico a cambio de concesiones estratégicas. También fue consultado sobre la posibilidad de respaldar al exiliado Reza Pahlavi, hijo del último shah, pero indicó que preferiría a “alguien que ya esté allí y sea popular”.

#Trump: Leaders of #Iran's like #Khamenei were "radical lunatics" before #US-#Israel eliminated them. I am looking for a moderate inside the country. Reza Pahlavi is a nice guy. Some Iranians like him.pic.twitter.com/vJOvgro9hv — Ahmed Quraishi (@_AhmedQuraishi) March 3, 2026

Analistas advierten que la incertidumbre sobre quién podría asumir el liderazgo en Teherán complica cualquier negociación. Algunos responsables políticos descartan que la oposición logre tomar el poder y consideran más probable que sectores de la Guardia Revolucionaria emerjan como fuerza dominante. Sin embargo, la continuidad de los ataques israelíes pone en duda si esas figuras sobrevivirán y si contarán con legitimidad suficiente para comprometer al Estado iraní en un acuerdo.

Mientras tanto, en el plano público, las posiciones permanecen intransigentes. Trump calificó esta semana a los actuales líderes iraníes de “lunáticos radicales” y reiteró que solo aceptaría un entendimiento que implique el desmantelamiento de los programas nuclear y de misiles, así como el fin del apoyo a milicias aliadas en Medio Oriente. Desde Teherán, en cambio, insisten en que el país se defiende de una agresión externa y rechazan cualquier contacto bajo presión militar.

Agencia Reuters y diario The New York Times