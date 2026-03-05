Sánchez da marcha atrás y despliega su fragata más moderna en apoyo a la misión europea en el Mediterráneo

MADRID.- Apenas un día después de haber hecho propio el lema “No a la guerra”, el gobierno de España anunció esta mañana que enviará su fragata más moderna, operada por 200 militares, para defender el mar Mediterráneo de las acciones bélicas de Irán. El buque Cristóbal Colón ya está en camino hacia la costa de la isla de Creta, Grecia, el extremo oriental de Europa.

El gobierno socialista celebró ayer la puesta en escena de Pedro Sánchez, que volvió a plantarse en su atril como un férreo opositor a la política belicista de Donald Trump. El diario inglés Financial Times, de hecho, lo definió como “la némesis” del presidente de Estados Unidos en Europa. La polémica, además, se alimentó durante todo el día con más declaraciones cruzadas entre Washington y Madrid por la supuesta colaboración española, que volvió a ser desmentida desde La Moncloa.

Pero esta mañana, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado en el que anunció que la fragata Cristóbal Colón acompañaría las acciones militares del portaaviones francés Charles de Gaulle cerca de Chipre, el país de la Unión Europea (UE) que fue atacado el lunes por drones iraníes. Los buques ya estaban juntos como parte de una flota que realizaba tareas de entrenamiento en el Mar Báltico y continuarán su camino hasta las aguas más cercanas al conflicto.

Los cruces con la Casa Blanca habían empezado cuando el gobierno español rechazó la posibilidad de que Estados Unidos utilizara sus bases en Andalucía para tareas de logística militar durante la guerra en Medio Oriente. Esa decisión despertó la ira de Trump contra Sánchez y la consecuente respuesta del líder socialista en favor de una solución diplomática del conflicto armado.

En la base naval de Rota hay espacios compartidos entre los militares españoles y los estadounidenses. Francisco J. Olmo/Europa Press vía Getty Images

Sin embargo, el Ministerio de Defensa anunció hoy que España enviará su mejor fragata a la zona y que también prestará su buque Cantabria para suministrar combustible y apoyo logístico cuando la flota de barcos europeos atraviese el Golfo de Cádiz, de camino al este del Mediterráneo.

“Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa”, justificó Margarita Robles, ministra de Defensa, después de conocerse la decisión del gobierno español. La dirigente socialista agregó que estos ejercicios militares se realizan en el marco de la política militar de la UE y la OTAN. “Si los miembros de la UE deciden algunas misiones para proteger a Chipre, el gobierno lo tendrá en cuenta y lo valorará”, había anunciado la ministra a primera hora de la mañana, una decisión se hizo pública horas después.

La política de Defensa de Bruselas quedó expuesta en los últimos días luego de que este lunes un dron iraní atacara la base militar británica en Chipre. Por eso, Gran Bretaña, Francia y Grecia se comprometieron a enviar fragatas y sistemas antimisiles a la zona. Emmanuel Macron anunció el martes desde una base naval que enviaría el portaaviones Charles de Gaulle a la zona y también que Francia aumentaría su arsenal nuclear. “Para ser libre, hay que ser temido”, resumió el primer ministro.

Las polémicas con Trump

Sánchez anunció ayer su postura con un lema que los españoles recuerdan bien: “No a la guerra”. La misma frase que movilizó a la izquierda española en 2003 cuando Estados Unidos invadió Irak, meses antes de los atentados terroristas en Madrid y la posterior derrota en las urnas de José María Aznar.

Su discurso lo posicionó frente a Trump como un líder que luchaba por la paz. “No seremos cómplices de esta guerra”, dijo. “El Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Tenemos que exigir la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde”, agregó ayer el funcionario.

Horas después de su intervención, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, aseguró que España “se mostró de acuerdo con cooperar con el ejército estadounidense”, lo que evidenciaba un cambio de postura en la posición inicial del gobierno español, que no aceptó que Estados Unidos utilizara sus bases de Rota y Morón para este conflicto. Leavitt aseguró que el ejército de su país ya estaba en comunicación con sus pares españoles para realizar distintas maniobras.

Pero minutos después, el canciller español José Manuel Albares desmintió esa colaboración aunque admitió que no tenía información sobre lo que había dicho la funcionaria estadounidense. “Nuestra posición no ha cambiado ni una coma. Se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra’”, repitió el ministro de la administración socialista.

Los ataques terroristas del 11M en España en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid AFP

La postura de España en la guerra en Medio Oriente toca una fibra sensible para los españoles, que recuerdan el apoyo del entonces presidente José María Aznar (Partido Popular) a la guerra de Irak impulsada por la administración de George W. Bush. Los madrileños recuerdan especialmente ese conflicto por sus consecuencias: los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en la red de trenes de cercanías de esta ciudad que causaron 192 muertos.

El Partido Popular, principal fuerza opositora, fue tajante en sus críticas contra Sánchez por su discurso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionó la decisión con un mensaje provocador para la izquierda. “Les animo a ir solas y borrachas por Teherán. O, por ejemplo, con minifalda a Kabul. Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen”, lanzó.