El Pentágono afirma que EE.UU. e Israel están a punto de controlar el espacio aéreo de Irán y lanza una advertencia

WASHINGTON.- En el quinto día de la masiva ofensiva contra el régimen iraní, los jefes militares de Estados Unidos afirmaron que la “Operación Furia Épica” se está “acelerando” y que Estados Unidos e Israel tendrán el "control total” del espacio aéreo iraní en los próximos días, con la llegada de nuevos bombarderos norteamericanos este miércoles a la región.

“Las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo tendrán control total de los cielos iraníes, un espacio aéreo sin disputa. Espero que todos los presentes entiendan lo que significa un espacio aéreo sin oposición y un control total”, declaró en una conferencia de prensa esta mañana el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Una columna de humo en Teherán tras un ataque. Vahid Salemi� - AP�

“Significa que volaremos día y noche, encontrando y terminando los misiles y la base industrial de defensa del Ejército iraní, buscando a sus autoridades y a sus líderes militares”, señaló el líder del Pentágono, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, general Dan Caine.

En medio de la alarmante escalada bélica en Medio Oriente, Hegseth remarcó que este mismo miércoles llegarán más bombarderos y cazas norteamericanos a la región, y que con control total de los cielos, el Ejército utilizará bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, 1000 y 2000 libras, de las que las fuerzas estadounidenses disponen de “un arsenal casi ilimitado”, señaló.

“Los líderes iraníes nos mirarán y solo nos verán a nosotros y al poder aéreo israelí cada minuto de cada día hasta que decidamos que se acabó e Irán no podrá hacer nada al respecto”, advirtió Hegseth, que añadió que Estados Unidos “se tomará todo el tiempo necesario para asegurar el éxito” de la misión.

El funcionario también afirmó que el ataque del martes por la noche contra un buque de guerra iraní en el océano Índico -que dejó varios muertos y más de 100 desaparecidos- es el primero de este tipo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial.

Explicó que Estados Unidos utilizó un torpedo lanzado desde un submarino para hundir la fragata iraní IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka. La embarcación, con unas 180 personas a bordo, se hundió por completo antes de que llegaran los equipos de rescate, informaron las autoridades esrilanquesas.

El secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, en el Pentágono. Konstantin Toropin - AP

“Pensaron que estaba a salvo en aguas internacionales. En cambio, un torpedo lo hundió. Muerte silenciosa”, dijo Hegseth. “La Armada iraní reposa en el fondo del Golfo Pérsico”, amplió, en referencia a los ataques de los últimos días.

Caine, máximo asesor militar del presidente Donald Trump, afirmó que la destrucción de las defensas aéreas permitiría al Ejército estadounidense reducir el uso de municiones de distancia, costosas y escasas, y optar por bombas de gravedad guiadas de precisión,. y así acelerar una campaña aérea ya de por sí robusta, señaló.

También indicó que la estructura de mando y control militar iraní está “en mal estado”, aunque se negó a proporcionar más detalles al respecto.