Investigación: cómo es el imperio de 28.000 millones de dólares que administra la familia real británica

La firma real británica, que se encuentra en terreno inestable después de la devastadora entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey, es un imperio de 28.000 millones de dólares que inyecta cientos de millones de libras en la economía de Gran Bretaña cada año, según una investigación de Forbes. Las fastuosas bodas televisadas –el impulso a la economía del Reino Unido de la boda real de Harry y Meghan fue de aproximadamente 1500 millones de dólares–, las animadas giras por los países de la Commonwealth y las demostraciones públicas de pompa y circunstancia generan un interés masivo y ganancias para una empresa comercial global que abarca desde propiedades inmobiliarias de primera en el centro de Londres hasta tierras de cultivo remotas en Escocia.

Se trata de una firma que va mucho más allá de la propia realeza, ya que abarca un ejército de secretarios privados, asesores de comunicación, damas de compañía, mayordomos y amas de llaves, choferes, lacayos, empleados domésticos, jardineros y todas las demás personas que dirigen los palacios, y las vidas, de la realeza que vive en ellos.

La firma, la familia real británica Forbes

Quién forma parte de la firma y cosecha los beneficios se ha convertido en un tema de gran controversia a lo largo de los años. Tras la salida de Harry y Meghan de sus funciones oficiales, el número de miembros de la realeza senior a tiempo completo se redujo a ocho. Ayudando a Su Majestad como miembros de la firma se encuentra un grupo de élite de siete miembros de la realeza: el Príncipe Carlos, que es el siguiente en la fila para la corona, y su esposa, Camilla, la duquesa de Cornualles; el príncipe William, segundo en la línea de sucesión al trono, y Kate, la duquesa de Cambridge; la princesa Ana, hija de la reina; y el príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina, y su esposa, Sophie, condesa de Wessex. Según la historiadora y comentarista real Carolyn Harris, el movimiento para estrechar el círculo interno se trata tanto de consolidar recursos como de mantener el control de la reputación.

El príncipe Felipe, el patriarca de la familia Windsor de 99 años, fue una vez un miembro poderoso del clan, pero se ha retirado formalmente de sus deberes oficiales. Además de perder al príncipe Harry, el bufete expulsó a otro miembro de alto nivel el año pasado, al príncipe Andrés, después de que se expusiera su estrecha relación con el empresario pedófilo Jeffrey Epstein.

El organigrama de la firma es testimonio de la empresa familiar milenaria, y la percepción pública que la sustenta es vital para su éxito. “Es un negocio de influenciadores muy formalizado”, explica a Forbes David Haigh, director ejecutivo de Brand Finance. Sin embargo, a diferencia de una familia de celebridades como las Kardashian, los Windsor no se benefician personalmente del negocio en sí, aunque contribuyeron con un estimado de 2700 millones de dólares anuales a la economía de Gran Bretaña antes de la pandemia.

El impacto que tiene la familia real en la economía se debe principalmente al turismo, pero Haigh señala que hay otros beneficios financieros, como la cobertura mediática gratuita de Gran Bretaña (que se estimó en 400 millones de dólares en 2017). También hay muchas valiosas autorizaciones reales otorgadas por el monarca, esencialmente un sello de aprobación en productos de consumo de alta gama como las chaquetas Barbour y el whisky Johnnie Walker. Haigh estima que una orden real puede aumentar los ingresos del tenedor hasta en un 10%. Las ventajas económicas para las empresas e instituciones en la órbita de la familia real superan con creces el costo de 550 millones de dólares asociado con los enormes gastos operativos de la familia.

Sin embargo, no todo el mundo quiere ser parte de la maquinaria de la monarquía. Las enormes presiones que conlleva el trabajo han expulsado a miembros de la familia, incluidos, por supuesto, Harry y Meghan. Pero armados con poderosos amigos famosos en Estados Unidos y varios acuerdos en Hollywood, los duques de Sussex pueden encontrarse mucho mejor financieramente (y emocionalmente) fuera del imperio.

La reina Isabel II

Isabel II junto a Felipe de Edimburgo

Desde que heredó el trono de su padre en 1952, la reina Isabel ha presidido la firma, incluso si no tiene la última palabra sobre cómo se gestiona el negocio. Más allá de la familia extendida, la firma tiene miles de empleados en todo el mundo. Solo el Palacio de Buckingham emplea a unas 1200 personas. Un analista de IT (tecnología de la información) puede ganar más de 40.000 dólares al año, así como beneficios, según reveló Forbes.

Crown Estate, la institución que supervisa los activos de la monarquía, también emplea a 450 personas adicionales, incluida una junta directiva que toma las decisiones financieras de la monarquía.

Ser miembro de la firma también conlleva grandes expectativas de mantener la máquina de hacer dinero en funcionamiento durante las generaciones venideras. La corona tiene, pero no puede vender, casi 28.000 millones de dólares en activos a través de Crown Estate (19.500 millones), el Palacio de Buckingham (4900 millones), el Ducado de Cornualles (1300 millones), el Ducado de Lancaster (748 millones), el palacio de Kensington (630 millones) y Crown Estate Escocia (592 millones). Forbes también estima que la reina Isabel tiene otros 500 millones de dólares en activos personales, que se deben a sus inversiones, arte, joyas y bienes raíces, incluidos dos castillos: Sandringham House y Balmoral Castle. La mayor parte de eso pasará al príncipe Carlos cuando finalmente ascienda al trono.

Cómo se dividen los activos de la familia real Forbes

En el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2020, Crown Estate obtuvo más de 700 millones de dólares, con más de 475 millones en ganancias. La familia real recibe el 25% de los ingresos de Crown Estate, que también se conoce como la Subvención Soberana, y el 75% restante va al Tesoro Británico. La última Subvención Soberana recibida por la realeza fue de aproximadamente 120 millones de dólares, que la familia usa únicamente para gastos oficiales, que incluyen nómina, seguridad, viajes, limpieza, costos de mantenimiento y gastos de IT. Los gastos privados de la reina y de su familia extendida también están cubiertos por otra asignación a través del Ducado de Lancaster llamada Privy Purse. En el último año fiscal, el Ducado de Lancaster informó una ganancia neta de 30 millones dólares.

Como ocurre con cualquier negocio, la pandemia ha afectado a los ingresos reales. En septiembre, el Keeper of the Privy Purse reconoció que el balance general real enfrentaba un déficit potencial de 45 millones de dólares, principalmente debido a una caída importante en el turismo. También agregó que la realeza no pediría fondos adicionales al Tesoro.

El príncipe Carlos

A través de un video compartido en las redes sociales, el heredero al trono y príncipe de Gales explicó el alcance de su iniciativa ecológica

Ahora con 72 años, el príncipe Carlos tiene la segunda operación más grande dentro de la familia real. Como duque de Cornualles, Carlos obtiene un ingreso del ducado además de lo que ya recibe de la Subvención Soberana.

El Ducado fue fundado en el siglo XIV por Eduardo III para mantener ocupado a su primogénito mientras esperaba convertirse en rey. Hoy en día, el Ducado cuenta con 150 empleados que administran una cartera de más de 52.600 hectáreas de propiedad en el suroeste de Inglaterra por un valor de casi 1300 millones de dólares. El Príncipe Carlos no puede vender los activos que pertenecen al Ducado, pero puede ganar dinero con ellos. Al alquilar propiedades a minoristas, agricultores y residentes, el Ducado generó más de 50 millones de dólares en ingresos el año pasado.

El Ducado de Cornualles es mucho más lucrativo para Carlos que Subvención Soberana, que le dejó menos de 2,5 millones de dólares el año pasado porque 7,3 millones financiaron a los 132 empleados personales del Príncipe, 6,75 millones se destinaron a impuestos y 4.4 millones se dedicaron a actividades caritativas.

Una buena parte de estos ingresos también se ha utilizado para mantener a sus hijos. El príncipe William y el príncipe Harry recibieron un total de 7,8 millones dólares el año pasado para apoyar sus propias operaciones, pero como sugirió Harry en la entrevista de Oprah, ese ya no es el caso para él. En la misma entrevista, Meghan también sugirió que parte de lo que impulsó la partida de la pareja fue la intención de la familia de negar que su hijo, Archie, asumiera el título de príncipe, junto con el apoyo financiero de ser miembro de la familia real. Esto, dice el historiador real Harris, es la manifestación del enfoque particular de Carlos en limitar el número de miembros y consolidar los recursos de la familia. Incluso si la decisión de excluir a Archie fue estrictamente empresarial, Harris señala que “la óptica de eso no es buena, ya que podría interpretarse como excluir a un miembro de raza mixta de la familia real”.

El príncipe William

En el marco de una iniciativa para brindar apoyo a familiares y amigos de víctimas del coronavirus, el príncipe William se sinceró sobre un suceso de su pasado LA NACION

El primer hijo del príncipe Carlos y tercero en la línea de sucesión al trono, William, no tiene una fuente directa de ingresos a través del ducado de su padre, pero él y su esposa, Kate, ciertamente tienen el poder de impulsar las ventas de marcas, que, según Brand Finance, agregaron más de 165 millones de dólares a la economía de Gran Bretaña anualmente en 2017. El efecto halo de Kate a menudo ha aumentado las ventas de las marcas que se ve usando o incluso aquellas que emulaban su estilo.

William, que ahora tiene 38 años, recibe un ingreso anual del Ducado de Cornualles para cubrir los gastos privados de su familia. En el año fiscal que finalizó en marzo de 2020, el príncipe recibió casi ocho millones de dólares, que tuvo que compartir con el príncipe Harry y Meghan Markle antes de que anunciaran que se alejaban de sus deberes reales.

Sin embargo, el duque de Cambridge no depende completamente de los ingresos del ducado, ni tampoco Harry. Parte de la herencia de su difunta madre, la princesa Diana, fue a parar a los príncipes cuando cumplieron 25 años. Gracias a lo que heredó de Diana, que Forbes estimó en 10 millones de dólares, Harry y su familia pudieron establecerse en California después de que su familia “literalmente lo cortó financieramente”.

