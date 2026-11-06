Investigan a un hombre que abandonó a su novia en la montaña más alta de Alemania a temperaturas bajo cero

Una historia conmocionó a Alemania cuando se conoció que un joven de 21 años abandonó a su novia de 17 cerca de la cumbre de la montaña más alta del país. La chica fue rescatada por los servicios de emergencia con una grave hipotermia y en estado crítico.

El incidente ocurrió durante la madrugada del 1° de noviembre. La pareja, oriunda del estado del suroeste Baden-Württemberg, se unió a un grupo de alpinistas que planeaba hacer un ascenso nocturno en la Zugspitze, la montaña perteneciente a los Alpes Calizos del Norte y a los Montes de Mieming y del Wetterstein, y que marca la frontera de Alemania con Austria. El objetivo era ver el amanecer desde la altura.

El ascenso desde Ehrwald hacia la cumbre había comenzado cerca de las 1.30. La exjefa del servicio de rescate de montaña de Ehrwald Regina Poberschnigg llegó a distinguir desde el pueblo, debajo a las linternas frontales de los alpinistas, que estaban subiendo por la montaña en plena madrugada, con frío glacial y nieve, reportó el medio local Der Spiegel.

El ascenso Zugspitze resulta más fácil durante el verano, sin los fríos y nevadas del invierno Zugspitze

Para la primera hora de la mañana, la pareja había alcanzado el Stopselzieher, una vía ferrata que se encuentra encima del refugio Wiener Neustädter Hütte -cerrado desde principios de octubre con una reapertura programada para junio de 2027.

Una vez pasado el refugio, hay un ascenso abrupto y con gran pendiente hasta el punto más alto de la montaña. Sin embargo, cuando llegaron a los 2500 metros de altitud, los montañistas quedaron hundidos en la nieve y tuvieron que frenar su ascenso. La subida es extremadamente distinta con las temperaturas del verano que con el frío y las nevadas del invierno.

Por el momento, se desconoce qué ocurrió una vez que los alpinistas notaron la imposibilidad de la subida. Lo que sí se sabe es que el hombre decidió descender, mientras que la mujer quedó en una pared rocosa, empinada y helada, con temperaturas de doce grados bajo cero.

La joven llamó a los servicios de emergencia, que se trasladaron rápidamente a las alturas para rescatarla. Cuando llegaron, tenía graves signos de hipotermia y se encontraba en estado crítico, reportó el medio alemán.

La cima de la montaña Zugspitze Zugspitze

La víctima debió ser trasladada de urgencia en helicóptero. En tanto, su pareja había realizado el descenso sin problema.

La Dirección Regional de Policía de Tirol confirmó al medio local que investiga al hombre por “sospecha de poner en peligro la seguridad física” de su pareja. Se basa en el artículo 89 del Código Penal de Alemania, que determina responsabilidad penal en aquel que genere un peligro concreto para la vida, la salud o la integridad física de otra persona.

Cuando la investigación finalice, los oficiales la presentarán a la fiscalía de Innsbruck, capital del estado occidental de Tirol.

El refugio Wiener Neustädter Hütte durante el verano Wiener Neustädter Hütte

El caso recordó a lo que había ocurrido en febrero de 2025 en el Grossglockner, donde un montañista dejó atrás a su novia exhausta, poco debajo de la cumbre, en medio de una tormenta y de un frío extremo. La mujer de 33 años murió congelada, mientras que el hombre logró refugiarse en el sector invernal de un refugio de montaña.

Posteriormente, el alpinista, un escalador experimentado, fue acusado y condenado por el Tribunal Regional de Innsbruck por homicidio por negligencia grave. Recibió una pena de cinco meses de prisión en suspenso y una multa económica. La sentencia aún no es firme, ya que tanto la fiscalía como la defensa presentaron recursos de apelación.

En el caso de Zugspitze, los investigadores se preguntan por qué el hombre decidió abandonar a la joven cuando la norma general entre los montañistas es ayudarse mutuamente en caso de emergencia en la montaña y permanecer juntos hasta que lleguen los equipos de rescate.