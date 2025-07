Investigan al líder de Vox en Murcia por la “cacería de inmigrantes” y arrestan a una persona por la agresión que provocó el caos en Torre Pacheco

BARCELONA.- Después de tres días de altercados, la noche del lunes fue la primera sin violencia en Torre Pacheco, la localidad murciana que se ha convertido en un polvorín después de que grupos de extrema derecha de toda España se hayan dirigido allí para llevar a cabo una “cacería” de extranjeros. Mientras en el pueblo, tomado por los agentes de policía, se vive en un clima de tensa calma, las autoridades judiciales se están moviendo para castigar a los culpables de los disturbios. Entre ellos, el presunto autor de la agresión a un adulto mayor que desencadenó el conflicto, así como a los líderes de grupos extremistas que incitaron al odio contra los migrantes.

Hasta el momento, ya fueron detenidas 13 personas por los graves incidentes de estos días, y la Fiscalía abrió una investigación al líder del partido de ultraderecha Vox en Murcia

Según informó el Tribunal de Justicia del País Vasco, la policía arrestó al sospechoso de haber propinado una paliza a un hombre de 68 años de Torre Pacheco en Errendería mientras intentaba escapar a Francia. Sobre el detenido, cuya identidad no ha sido hecha pública, pesaba una orden de arresto por un delito de lesiones. De momento, el hombre se encuentra en la cárcel de Martutene en prisión provisional y sin fianza, pero se espera que sea pronto trasladado a Murcia para que se haga cargo del caso el juzgado de la ciudad de San Javier, que tiene jurisdicción sobre Torre Pacheco.

Las autoridades ya habían detenido el lunes a otras dos personas ante la sospecha de que podrían haber colaborado de alguna forma con la paliza, o al menos, no hicieron nada para evitarla. Aunque todavía no se esclarecieron los detalles del incidente, todo parece indicar que la agresión no respondió a un intento de robo, sino más bien a una canallada. De acuerdo con la versión del hombre agredido, al menos uno de los chicos sería de origen magrebí -es decir, del noroeste de África-, hecho que aprovecharon varios grupos neonazis y de extrema derecha para difundir todo tipo de fake news y organizar viajes a Torre Pacheco para agredir indiscriminadamente a residentes extranjeros o a sus descendientes.

Nos salimos de los gobiernos por el reparto de ilegales. Y demostramos que teníamos razón.



No seremos cómplices de la violencia importada promovida y tolerada por PP y PSOE.



📢 ¡Es hora de RECUPERAR LA PAZ y LA SEGURIDAD en nuestros barrios! #TorrePacheco pic.twitter.com/UfzqhBqG5Y — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) July 12, 2025

Entre aquellos señalados por ser agitadores de la violencia figura José Ángel Antelo, líder de Vox en la región de Murcia. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia anunció el martes que ha abierto diligencias para estudiar si las declaraciones de Antelo y sus mensajes en las redes sociales pueden constituir un delito de odio por vincular delincuencia con inmigración.

Las secciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos en Murcia habían interpuesto una denuncia el lunes contra Antelo, y desde Podemos señalaron que también querellarán contra el líder de Vox, Santiago Abascal. Desde Torre Pacheco, Ione Belarra, líder de ese partido de izquierda, acusó al gobierno del socialista Pedro Sánchez de “inacción” ante “el terrorismo racista de extrema derecha”.

“Toda la violencia que vive Torre Pacheco es culpa del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con Vox, deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios”, proclamó José Ángel Antelo ante los medios en una protesta el pasado sábado, acto que desembocó en la peor noche de disturbios en Torre Pacheco.

Aunque ya se arrestó al agresor en el País Vasco, grupos ultras convocaron una nueva protesta para este martes a las 20, y se teme que la situación se pueda volver a desbordar.

La publicación de Pepa Millán, vocera de VOX, donde manifiesta la deportación de todos aquellos que ingresen a España para "vivir del delito" o no "quiera asumir" la cultura española

La vocera de Vox en el Congreso, Pepa Millán, justificó que los vecinos de Torre Pacheco “se toman la justicia por su mano”, obviando el hecho de que los disturbios han sido provocados por agitadores venidos de fuera del pueblo.

Desde su partido reiteraron su propuesta de deportar a los extranjeros residentes en España, aunque no está claro que ese sea la situación del presunto autor de la agresión al sexagenario. Incluso en caso de confirmarse que es descendiente de migrantes marroquíes, en su mayoría, las personas de este grupo son también ciudadanos españoles y la ley impide su deportación. De hecho, algunos incluso participan con las selecciones españolas en competiciones internacionales, como es el caso del jugador de fútbol Lamine Yamal.

Incitación

Si hay un grupo que se ha significado en la organización de viajes de militantes de ultraderecha a Torre Pacheco desde varios puntos de España con la intención expresa de “cazar” extranjeros es “Deport Them Now”. El martes por la tarde, la Guardia Civil detuvo en Mataró, en la provincia de Barcelona, a C. L. F. -cuya identificación completa no fue difundida-, acusado de ejercer “labores de dirección dentro del movimiento de carácter supremacista y xenófobo”, según informó el Ministerio del Interior.

La delegada del gobierno en Murcia, Mariola Guevara, confirmó en X la detención del supuesto líder del movimiento xenófobo "Deport Them Now"

El gobierno español mostró su preocupación por la violencia de los últimos días en Murcia a través de su vocera, Pilar Alegría, que condenó los hechos de manera “rotunda”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría condenó que se utilicen mentiras para alimentar el odio contra “un grupo de personas que crees que son diferentes”. En los últimos días, agitadores racistas difundieron videos falsos de la agresión a la víctima, así como falsos comunicados del Ayuntamiento de Torre Pachecho culpando a los “inmigrantes”. “En ese odio chapotea diariamente un partido político como Vox con el silencio cómplice del PP”, indicó Alegría.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, adoptó en un mensaje grabado una actitud más bien equidistante, en la que culpó a partes iguales a “quienes han cruzado nuestras fronteras para quebrantar la ley”, y a aquellos que “están llamando a incumplir la ley bajo la falsa premisa de tomar la justicia por su mano”.