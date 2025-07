Precariedad, fake news y racismo: el caldo de cultivo del estallido de violencia en Torre Pacheco, en el sur de España

BARCELONA.- Los recientes altercados violentos en Torre Pacheco, una localidad murciana de 42.000 habitantes, han seguido un guion parecido a otros incidentes ocurridos en España recientemente, así como en otros países europeos. El incremento de la desigualdad, la aparición de ghettos y unos servicios públicos al límite generan un clima de malestar que requiere tan solo de un oscuro incidente que, adornado con todo tipo de fake news en las redes sociales, es aprovechado por grupos de extrema derecha para lanzar “cacerías” contra toda persona de origen extranjero. Tras cuatro días de tensiones y del despliegue de más de un centenar de agentes de policía, ya han sido arrestadas nueve personas, y se cuentan más de una decena de heridos leves.

El incidente que desencadenó el conflicto fue la brutal paliza que tres jóvenes propinaron a un adulto mayor de la localidad murciana. Los hechos todavía no se han esclarecido, pero según fuentes policiales, parece que al menos uno de los chicos era de origen magrebí, y que la acción formaría de algún tipo de “reto” nacido de las redes sociales. Puesto que los agresores no le sustrajeron ningún objeto, no parece que este sea un caso de delincuencia común.

En las horas siguientes, empezaron a circular en las redes sociales un comunicado falso del ayuntamiento culpando “a los migrantes”, así como vídeos falsos de la agresión, sobre todo en perfiles de extrema derecha, en los que se hacían llamadas a “ir a cazar” a los inmigrantes de Torre Pacheco. Grupos de extremistas de toda España se dirigieron a los barrios periféricos de la ciudad murciana, donde se desencadenaron batallas campales con los jóvenes locales descendientes de migrantes.

Varias personas durante los altercados en Torre Pacheco, a 12 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España) Martín C. - Europa Press - Martín C. - Europa Press

El incidente recuerda al sucedido hace exactamente un año en Gran Bretaña, cuando turbas racistas también se organizaron para linchar de forma indiscriminada a personas migrantes en una veintena de ciudades del país. En aquella ocasión, el desencadenante fue el apuñalamiento de tres niñas en Southport, que perfiles de extrema derecha atribuyeron a un refugiado musulmán. Días después, se supo que era mentira, y que el responsable era un joven ciudadano británico, hijo de migrantes cristianos de Ruanda.

El año pasado, también España estuvo cerca de un estallido después de que las fake news atribuyeron falsamente a un migrante el apuñalamiento de un niño de 11 años en Mocejón, en la provincia de Toledo.

El emprendedor y comunicador Mohamed al Amrani traza varios paralelismos en todos estos casos. “Primero, hace falta un barrio donde se concentra pobreza crónica. Mejor si está estigmatizado, olvidado, con equipamientos al límite y escuelas donde la segregación sea la norma. Luego haría falta algo que lo encienda todo. Ahí es cuando aparecen los de siempre. Harán una trampa discursiva y mezclarán la precariedad y el miedo, para trasladarlo a un conflicto racial”, escribió, quien llegó a Cataluña con solo tres años proveniente de Marruecos, en un artículo de opinión publicado en EL PAÍS a raíz de los hechos de Torre Pacheco.

Agentes de Policía Local y Guardia Civil durante los altercados en Torre Pacheco, a 12 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España) Martín C. - Europa Press - Martín C. - Europa Press

Torre Pacheco es un pueblo de una zona agrícola de Murcia, región apodada la “huerta de España”, que ha experimentado un gran crecimiento de población en las últimas tres décadas, hasta casi triplicar una población inicial de 15.000 almas. Buena parte de los nuevos vecinos del pueblo eran marroquíes que venían a labrar la tierra. Durante los últimos días, la mayoría de vecinos que han aparecido en los medios, así como su alcalde, Pedro Ángel Roca, del Partido Popular, han destacado que la convivencia entre las diversas comunidades culturales ha sido siempre muy positiva.

Sin embargo, de acuerdo con algunos testimonios, sí se han registrado algunos problemas con un grupo concreto: los jóvenes desempleados de entre 18 y 20 años hijos de migrantes marroquíes. Estos chicos, que a menudo ya no hablan árabe, ni han pisado Marruecos, también abandonaron sus estudios. De hecho, el ausentismo escolar alcanza el 30% en los barrios periféricos de Torre Pacheco.

“Los jóvenes de origen marroquí sufrimos el racismo en nuestra vida cotidiana. Solo por nuestro nombre o aspecto es mucho más difícil conseguir un trabajo o alquilar un piso”, denunciaba la periodista Awatef Ahmittech, ataviada con el velo islámico, en el congreso de “Marroquíes en España”, celebrado recientemente en Barcelona.

Algunos han visto en el mitin que el presidente de Vox en la región de Murcia dio este fin de semana en Torre Pacheco un intento de azuzar la tensión xenófoba Getty Images

Los actos delictivos cometidos por estos jóvenes hijos de migrantes de barrios marginales son aprovechados por los grupos de extrema derecha para vincular inmigración con delincuencia. “Toda la violencia que vive Torre Pacheco es culpa del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con Vox, deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios”, proclamó ante los medios el sábado José Ángel Antelo, líder de VOX en la Comunidad de Murcia, presente en la protesta que desembocó en la “cacería” de personas extranjeros en Torre Pacheco.

Tanto las secciones del PSOE como de Podemos en Murcia han anunciado este lunes que presentarán una denuncia en la Fiscalía contra Antelo por delitos de odio. Horas antes, la delegada del gobierno en Murcia, Mariola Guevara, también había señalado a Vox: “Esto viene provocado por organizaciones antisistema que han hecho que vengan personas de fuera de Torre Pacheco para generar violencia ... Vox está deseando que haya un incidente para ir a hacer su ronda veraniega”. Por su parte, el vocero del PP, Borja Sémper, ha condenado “los discursos de odio” que generan violencia, pero ha evitado señalar a VOX.

En las últimas décadas, España se ha convertido en uno de los principales destinos migratorios europeos. Con un porcentaje de población nacida en el extranjero del 18,2%, se sitúa en un nivel similar al de países con una tradición migratoria más antigua como Alemania, Holanda o Suecia. De los 5,2 millones de personas que se han incorporado al mercado laboral español entre 2002 y 2024, un 75% tienen nacionalidad doble o extranjera.