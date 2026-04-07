Irán aceptó la tregua y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, pero advirtió que “no significa el fin de la guerra”

TEHERÁN.- El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció el miércoles que había aceptado un alto el fuego de dos semanas en la guerra y anunció que el estrecho de Ormuz estará abierto bajo control militar durante ese período.

El comunicado se difundió después de que Trump anunciara que dará marcha atrás a sus amenazas de atacar puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles iraníes, siempre que Teherán acepte un alto el fuego de dos semanas y reabra el estrecho de Ormuz, la vía fluvial por la que en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

También dijo que Irán ha propuesto un plan de paz “viable” de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero.

Irán aceptó la propuesta de alto el fuego de dos semanas de Pakistán tras intensos esfuerzos diplomáticos pakistaníes y la intervención de última hora de China, un aliado clave, que pidió a Irán flexibilidad y apaciguó las tensiones, en medio de la creciente preocupación por la devastación económica derivada de los daños a la infraestructura crítica, según dijeron tres funcionarios iraníes a The New York Times. Estos funcionarios indicaron que el alto el fuego fue aprobado por el nuevo líder supremo, el ayatollah Mojtaba Khamenei.

Un cartel de Mojtaba Khamenei en Teherán - - AFP

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional también indicó que negociaría con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes.

“Se subraya que esto no significa el fin de la guerra”, dice el comunicado. “Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”, agrega el comunicado.

Ese organo también confirmó que presentó su propuesta de diez puntos a Estados Unidos a través de Pakistán, según informaron medios estatales.

Según los medios de comunicación iraníes, la propuesta de 10 puntos que Irán envió a Estados Unidos incluye un tránsito controlado por el estrecho de Ormuz coordinado con las fuerzas armadas iraníes, el fin de la guerra contra Irán y los grupos aliados, y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

La propuesta también incluye el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias, el pago de una indemnización íntegra a Irán y la liberación de los activos iraníes congelados.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó luego que, durante las próximas dos semanas, bajo la coordinación del ejército iraní, se permitirá el paso de buques por el estrecho de Ormuz, la angosta entrada al golfo Pérsico.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transita por el estrecho en tiempos de paz.

Abbas Araghchi Sha Dati - XinHua

“Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”, escribió el canciller en un comunicado

Antes de la guerra, no existían “limitaciones técnicas”. Más de 100 barcos al día transitaban por las aguas territoriales iraníes y omaníes en un sistema de tráfico que llevaba décadas en funcionamiento.

Sin embargo el comunicado no especifica si Irán intentaría embargar barcos, como lo ha hecho durante la guerra.

Otro punto que no queda claro de la propuesta iraní es el que se refiere a “la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases y puntos de despliegue en la región”.

Estados Unidos ha mantenido una red de bases militares en todo el Golfo Pérsico durante décadas, tras la guerra del Golfo de 1991 con Irak. Estas bases han servido como principal garante de la seguridad de la región y han proporcionado protección a los estados árabes del Golfo, ricos en energía.

Sin embargo, Irán no definió qué entendía por “fuerzas de combate”, lo que podría dar margen de maniobra para que esas bases permanezcan en pie.

Pero cualquier reducción en el número de tropas en la región probablemente enfurecería a los estados árabes del Golfo, que han sufrido semanas de guerra.

Agencias AP y Reuters