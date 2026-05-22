Por qué EE.UU. da indicios de querer terminar pronto con la guerra y cómo se posiciona Irán frente a eso, según un experto

En medio de las declaraciones cruzadas entre el régimen iraní y la administración de Donald Trump, parecería ser que ambas partes buscan finalizar el conflicto, pero no logran llegar a un acuerdo.

En este escenario, el analista internacional Andrés Repetto, en diálogo con LN+, profundizó: “Creo que hay un pantano enorme, creo que el presidente Trump realmente quiere terminar la guerra, creo que está distanciándose de Benjamín Netanyahu, porque los intereses son diferentes".

Por otro lado, el experto destacó que Trump, no confirmó aún la asistencia al casamiento de su hijo este fin de semana: “Da a entender que quizás este fin de semana sea clave”, resaltó.

Andres Repetto en LN+

La postura de Donald Trump frente al conflicto de Medio Oriente

Sobre las últimas declaraciones del mandatario Repetto, sostuvo: “Él en lo personal dice que reconoce que tiene un problema que se llama Irán, cuando antes esto era una escaramuza, era la palabra que utilizaba el presidente, de escaramuza a un problema, hay una distancia de reconocimiento”.

En ese sentido analizó: “Vos podés tener una potencia militar, pero muchas veces esa fuerza militar, a veces, no se traduce en el teatro de operaciones, es decir, la fuerza militar por momentos parecería en la actualidad que no te garantiza una victoria y eso creo que es lo que le está pasando a Estados Unidos”.

“Es mucho más poderoso que Irán, pero hoy esa fuerza militar lo único generó es que Irán maneje el Estrecho de Ormuz”, sumó.

El presidente Donald Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

En una de las comunicaciones, el mandatario fue contundente con sus declaraciones ante la prensa: "Ahora mismo estamos negociando y veremos, pero vamos a conseguirlo de una manera u otra. No van a tener un avión nuclear. Va a haber una guerra nuclear en el Medio Oriente y esa guerra va a venir aquí, esa guerra va a ir a Europa. No podemos dejar que eso suceda".

La respuesta de Irán

El líder supremo de Irán, quién se encuentra en recuperación tras un ataque, alertó a los negociadores iraníes y emitió una directiva para que el uranio enriquecido del país cercano al grado necesario para fabricar armas, no sea enviado al extranjero.

“Estamos en una situación complicada”, concluyó el especialista tras las declaraciones del ayatollah Mojtaba Khamenei.