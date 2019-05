Irán advirtió que reducirá sus compromisos con el acuerdo nuclear

Lo anunciará hoy en represalia por la retirada de Trump del pacto firmado en 2015; Europa amenazó con nuevas sanciones

TEHERÁN.- En respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos unilateralmente del pacto alcanzado para frenar su programa nuclear, el régimen de Irán anunció que hará una "reducción" de los compromisos que había asumido en 2015.

La decisión iraní promete encender aún más el conflicto. Fuentes de la presidencia de Francia advirtieron que la Unión Europea podría reimponer sanciones a Teherán si reniega de partes del acuerdo.

"En respuesta a la retirada unilateral de Estados Unidos (...) la República Islámica de Irán anunciará el miércoles [por hoy] su decisión de reducir sus compromisos respecto de este acuerdo", señaló anoche la agencia iraní IRNA.

En el anuncio no se especificó qué compromisos "reducirá" Teherán, pero se señaló que la decisión será comunicada a los embajadores de los cinco países que aún integran el acuerdo (Alemania, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia) por el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araghshi.

Un diplomático destacado en Teherán confirmó que los embajadores de los cinco países fueron convocados para hoy a una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con Araghshi, al cumplirse exactamente un año del anuncio de la salida de Estados Unidos del acuerdo.

Simultáneamente se supo que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, se reunirá hoy en Moscú con su par ruso, Sergei Lavrov.

Los países europeos reaccionaron ayer inmediatamente frente a la advertencia iraní. "No queremos que Teherán anuncie acciones que violen el acuerdo nuclear, porque en ese caso nosotros estaríamos obligados a volver a imponer sanciones acordes con los términos del acuerdo", dijo la fuente de la presidencia francesa. "No queremos eso y esperamos que los iraníes no tomen esta decisión", agregó.

Francia, Alemania y Gran Bretaña, los signatarios europeos del acuerdo que levantó las sanciones contra Teherán a cambio de restricciones a su actividad atómica, estuvieron tratando de salvar el pacto en medio del esfuerzo de Washington para aislar a la república islámica.

No obstante, los tres países advirtieron repetidamente a Irán que debe cumplir con todos los aspectos del acuerdo, especialmente con los elementos relacionados con la actividad nuclear. Esas restricciones apuntaron fundamentalmente a aumentar el tiempo que Teherán necesitaría para construir una bomba nuclear si así lo decidiera.

Pero Estados Unidos cree que Irán ya tendría armas nucleares, algo que la república islámica niega.

"Enviamos mensajes a Teherán para decir que estamos decididos a implementar el acuerdo, que realmente queremos que se queden en este acuerdo a pesar de que hemos tenido en cuenta la complejidad de la situación. Y les transmitimos el mismo mensaje a nuestros aliados estadounidenses", dijo la fuente francesa. "Dependiendo de la declaración de Teherán, en esta etapa esperamos una reacción colectiva de Europa, pero como todavía no sabemos exactamente qué pasará, nos estamos preparando para diferentes eventualidades", agregó.

Anteayer, la agencia de prensa semioficial iraní Isna había señalado que Irán reiniciaría parte de su programa nuclear en respuesta a la salida de Estados Unidos del acuerdo.

Sanciones

Washington reinstauró y extendió las sanciones a Teherán y ordenó a países de todo el mundo que no compren petróleo iraní si no querían afrontar medidas punitivas.

Antes de la salida norteamericana del acuerdo, Irán vivió un breve período de boom económico luego de varios años de crisis.

A causa de la reanudación de las sanciones estadounidenses, la mayoría de las empresas extranjeras que se habían instalado o que habían vuelto a Irán tras el acuerdo de 2015, como las francesas PSA, Renault y Total, o la alemana Siemens, tuvieron que dejar el país o reducir su presencia al mínimo.

Los fabricantes de automóviles nacionales como Iran Khodro y Saipa también padecen las sanciones estadounidenses, que se sumaron a sus dificultades financieras.

Las perspectivas de empleo son hoy escasas, en un país nuevamente sumido en una recesión económica cuyo PBI podría caer al menos el 6% este año, según el Fondo Monetario Internacional.

