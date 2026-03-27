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Irán retiene el paso de dos buques chinos en el estrecho de Ormuz

Se trata del primer intento de travesía por parte de un gran grupo naviero desde el inicio de la guerra; el incidente demostró que “no se puede garantizar un paso seguro” incluso para las “naciones amigas”

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estrecho de Ormuz
estrecho de Ormuzcaptura

TEHERÁN.- En un giro sorpresivo, Irán impidió este viernes el paso de dos buques portacontenedores chinos en el estrecho de Ormuz, que debieron dar la vuelta pese a las garantías de Teherán de que podían atravesarlo. La medida encendió alarmas, dado que China integra el grupo de “naciones amigas” -junto con Rusia, India, Irak y Pakistán-, a las que hasta ahora no se les había restringido el paso.

La operadora, china COSCO, comunicó en un aviso a clientes del 25 de marzo que había reanudado las reservas de contenedores de carga general para envíos desde Asia a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Qatar, Kuwait e Irak.

El CSCL Indian Ocean y el CSCL Arctic Ocean, ambos con bandera de Hong Kong, llevan atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Intentaron atravesar el estrecho este viernes, pero luego dieron media vuelta, según mostró un análisis de la plataforma de datos Kpler.

Aunque se trató del primer intento de travesía por parte de un gran grupo naviero desde el inicio de la guerra, el incidente del viernes demostró que “no se puede garantizar un paso seguro”, dijo Rebecca Gerdes, analista de Kpler.

El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Teherán, Abbas Araghchi, dijo en un tuit que Irán “permite el paso por el estrecho de Ormuz a naciones amigas, entre ellas China, Rusia, India, Irak y Pakistán”. Ambos buques emitieron mensajes a través de sus sistemas de seguimiento de buques AIS indicando que tenían propietarios y tripulaciones chinas, mostraron el viernes los datos de la plataforma LSEG.

Irán ha lanzado ataques contra el transporte marítimo del golfo Pérsico y ha amenazado con más, dejando varados a cientos de buques y a 20. 000 marineros en el interior del golfo Pérsico.

Las exportaciones de energía, incluido el petróleo crudo de Arabia Saudita y el gas natural licuado de Qatar, se han detenido de hecho.

Agencia Reuters

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