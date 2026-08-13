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Israel abatió a un comandante de Hamas que había participado en los atentados del 7 de octubre

Las Fuerzas de Defensa israelíes confirmaron la muerte de Jamal Mahmoud Abu Kamil, a quien acusaron de promover “ataques terroristas”

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Combatientes de Hamas días después de la masacre de octubre del 2023
Combatientes de Hamas días después de la masacre de octubre del 2023HATEM MOUSSA - AP

Israel anunció que abatió en las últimas horas a Jamal Mahmoud Abu Kamil, un comandante de Hamas que participó en los atentados del 7 de octubre de 2023, donde el grupo terrorista mató a 1200 personas, hirió a más de 5500 y secuestró a otras 250.

“Eliminado: Jamal Mahmoud Abu Kamil, un comandante de Hamas que se infiltró en Israel durante la masacre del 7 de octubre. Durante la guerra y en los últimos meses, el terrorista promovió ataques terroristas contra las tropas de las FDI y civiles israelíes”, informaron las Fuerzas de Defensa del país que gobierna Benjamín Netanyahu.

El mensaje de las Fuerzas de Defensa de Israel
El mensaje de las Fuerzas de Defensa de IsraelRedes

A su vez, indicaron que el terrorista fue eliminado “en un ataque aéreo”, que tuvo como objetivo “neutralizar la amenaza”.

“Las tropas del Comando Sur permanecen desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza”, agregó.

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