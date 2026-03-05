Israel advierte que el bastión de Hezbollah podría sufrir la devastación de Gaza y provoca pánico y evacuaciones

BEIRUT.– El gobierno de Israel elevó este jueves el tono de sus advertencias contra Hezbollah y aseguró que los suburbios del sur de Beirut, principal bastión del grupo chiita libanés, podrían enfrentar una devastación similar a la que sufrió la Franja de Gaza durante la guerra con Hamas.

El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, lanzó la amenaza durante una visita a la frontera norte de Israel, en medio de la creciente escalada regional tras la guerra iniciada el sábado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Khan Younis”, afirmó Smotrich en referencia a la ciudad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante el conflicto con Hamas. “Hezbollah cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbollah”, agregó.

Escombros en los suburbios del sur de Beirut después de los ataques aéreos israelíes en el Líbano Bilal Jawich� - XinHua�

Poco antes, el Ejército israelí había instado a la población de los suburbios del sur de Beirut a evacuar inmediatamente ante la posibilidad de nuevos ataques. “Salven sus vidas y evacuen sus viviendas de inmediato”, advirtió un vocero militar, lo que desató escenas de pánico y enormes atascos en los accesos a la capital libanesa.

La advertencia se produjo después de que Hezbollah lanzara el lunes ataques contra Israel para “vengar” la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, fallecido el primer día de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde entonces, Líbano quedó arrastrado al conflicto. Según las autoridades locales, al menos 102 personas han muerto y más de 90.000 han sido desplazadas por la campaña de bombardeos israelíes.

La gente se aleja de los suburbios del sur de Beirut después de la última advertencia israelí emitida a los residentes para que evacuen -� - AFP�

Bombardeos y combates

El Ejército israelí informó que sus tropas ingresaron el miércoles en varias localidades del sur del Líbano, mientras continuaban los ataques aéreos en distintos puntos del país.

La agencia oficial libanesa ANI reportó que seis miembros de dos familias murieron el jueves en bombardeos sobre el sur del país. En el este, un ataque contra un automóvil en la carretera hacia la ciudad de Zahlé dejó dos muertos, según el Ministerio de Salud.

Otros tres fallecimientos se registraron tras ataques contra vehículos en la autopista que conduce al aeropuerto de Beirut.

Sale humo de un edificio en Dahiyeh, un suburbio del sur de Beirut cerca del Aeropuerto Internacional Rafik Hariri International en el Líbano, el 4 de marzo del 2026 Bilal Hussein - AP

En paralelo, Hezbollah reivindicó dos nuevos ataques contra el norte de Israel y aseguró haber protagonizado enfrentamientos directos con soldados israelíes en la aldea de Jiam, a unos seis kilómetros de la frontera.

La agencia libanesa también informó que un alto cargo de Hamas, Wasim Atalá al Ali, murió en un bombardeo israelí en un campo de refugiados en el norte del país.

Un conflicto que se expande

La guerra, iniciada el sábado con la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, continúa ampliando su alcance regional.

Irán respondió con oleadas de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses y de sus aliados en Medio Oriente.

Los ataques también alcanzaron instalaciones energéticas en países del Golfo y objetivos en varias zonas de la región.

La escalada llegó incluso hasta el océano Índico, donde un submarino estadounidense torpedeó el miércoles un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka.

El momento del ataque estadounidense al buque iraní

El conflicto también se extendió al Cáucaso, donde Azerbaiyán amenazó con represalias después de que un dron impactara cerca de un aeropuerto en su territorio. Teherán negó cualquier responsabilidad y acusó a Israel.

Mientras tanto, Irán afirmó haber atacado posiciones de grupos kurdos en Irak y aseguró que lanzó drones contra una base estadounidense en Erbil.

La lista de países implicados directa o indirectamente sigue creciendo. Australia desplegó aviones militares en la región, España anunció el envío de una fragata al Mediterráneo oriental e Italia decidió reforzar la defensa aérea en los países del Golfo.

Incluso Turquía, miembro de la OTAN, quedó involucrada cuando sus sistemas de defensa interceptaron un misil lanzado desde Irán que se dirigía hacia su espacio aéreo.

Impacto económico global

La guerra también comienza a sacudir la economía mundial.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el conflicto podría abrir un “período prolongado de inestabilidad” global.

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron haber cerrado el estrecho de Ormuz, paso por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial y ya empieza a demostrar sus brutales consecuencias. Tanto el precio del crudo como el del gas natural licuado han crecido robustamente desde el comienzo de la guerra.

En la imagen, proporcionada por Sepahnews de la Guardia Revolucionaria de Irán el 16 de febrero de 2026, un grupo de soldados en posición de firmes durante el ejercicio de la guardia en el golfo Pérsico, el lunes16 de febrero de 2026. (Sepahnews vía AP) Sepahnews

El conflicto también golpea al turismo regional. “Mi último grupo de turistas se fue hace tres días y todos los viajes programados para marzo han sido cancelados”, contó Nazih Rawashdeh, guía turístico en el norte de Jordania.

“Aquí es el comienzo de la temporada alta. Es catastrófico”, lamentó.

Agencia AFP