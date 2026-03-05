Azerbaiyán denuncia un ataque con drones desde Irán y promete represalias

BAKÚ.– Dos personas resultaron heridas este jueves después de que dos drones impactaran en el exclave azerbaiyano de Najicheván, uno contra la terminal del aeropuerto local y otro cerca de una escuela, en un episodio que eleva la tensión entre Azerbaiyán e Irán en medio de la escalada regional.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán afirmó que los aparatos no tripulados fueron lanzados desde territorio iraní, dañaron instalaciones del aeropuerto internacional de Najicheván y provocaron al menos dos heridos.

“Estos actos de agresión no quedarán sin respuesta”, advirtió la cartera en un comunicado, al señalar que el país prepara “medidas de represalia necesarias para defender la integridad territorial y la soberanía”.

Según la cancillería azerbaiyana, uno de los drones impactó directamente en la terminal del aeropuerto de la República Autónoma de Najicheván, mientras que otro cayó cerca de una escuela en el pueblo de Shakarabad.

Por su parte, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, elevó el tono de la respuesta y exigió disculpas a Teherán. En un comunicado publicado en la página oficial de la presidencia, Aliyev afirmó que convocó una reunión urgente tras el incidente y aseguró que el aeropuerto internacional de Najicheván, su edificio terminal, una escuela y otras zonas fueron “objeto de un cobarde ataque”.

Daños en el Aeropuerto Internacional de Najicheván AP�

“El territorio de la República Autónoma de Najicheván fue atacado por el Estado iraní con vehículos aéreos no tripulados. Los objetivos del ataque fueron instalaciones civiles”, afirmó el mandatario. “El Estado de Azerbaiyán condena firmemente este feo acto terrorista, y los responsables deben rendir cuentas de inmediato”.

Las autoridades de Bakú calificaron el incidente como “una violación de las normas y principios del derecho internacional” y convocaron al embajador iraní para expresarle una protesta formal. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó además que el episodio “aumenta las tensiones en la región”.

Najicheván es un exclave de Azerbaiyán situado entre Armenia, Turquía e Irán, a unos diez kilómetros de la frontera iraní. Su ubicación estratégica lo convierte desde hace años en uno de los puntos más sensibles del Cáucaso Sur.

Sin embargo, el ejército iraní negó haber lanzado los drones. En un comunicado citado por la agencia estatal IRNA, el Estado Mayor iraní acusó a Israel de estar detrás del ataque. “No sería la primera vez que el régimen sionista realiza acciones de este tipo para perturbar las relaciones entre países musulmanes”, sostuvo el comunicado, sin presentar pruebas.

La acusación se produce en un contexto de creciente rivalidad entre Bakú y Teherán. Azerbaiyán mantiene estrechos vínculos con Israel, que es uno de sus principales proveedores de armamento, lo que genera inquietud en Irán ante la posibilidad de que territorio o espacio aéreo azerbaiyano pueda ser utilizado para operaciones militares en su contra.

Las tensiones entre ambos países también están alimentadas por factores demográficos y geopolíticos. Millones de azeríes viven en Irán —alrededor de diez millones de personas dentro de una población de 83 millones—, lo que desde hace años despierta recelos en Teherán sobre posibles aspiraciones separatistas.

Otro foco de fricción es el proyecto de un corredor terrestre a través de Armenia destinado a conectar el territorio principal de Azerbaiyán con Najicheván, una iniciativa que Irán ha rechazado por considerar que alteraría el equilibrio estratégico en el Cáucaso Sur.

El incidente marca además una posible expansión geográfica de la guerra que comenzó la semana pasada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que amenaza con extender la inestabilidad más allá de Medio Oriente hacia la región del Cáucaso.

Agencias AFP, AP y Reuters