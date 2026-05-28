Jill Biden dice que pensó que su esposo estaba sufriendo un derrame cerebral durante el debate de 2024 frente a Trump

La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dijo que pensó que su esposo, el expresidente Joe Biden, estaba sufriendo un derrame cerebral durante su tristemente célebre debate presidencial de 2024.

“Estaba asustada, porque nunca, jamás, había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca”, le contó Jill Biden a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

“No sé qué sucedió”, dijo. “Mientras lo estaba viendo, pensé: ‘Dios mío, está sufriendo un derrame’. Y me aterrorizó”.

El expresidente Biden enfrentó una intensa presión por parte de sus compañeros demócratas para que se retirara como candidato después de su difícil presentación en el debate frente al entonces candidato republicano, Donald Trump.

Al final, Biden se retiró de la contienda y le dio su apoyo a la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Entrevista sin tapujos

La entrevista de la ex primera dama con Rita Braver, del programa CBS News Sunday Morning, se emitirá este domingo.

Jill Biden ha permanecido al lado de su esposo a lo largo de su carrera durante décadas, desde su etapa como senador por Delaware hasta sus años como presidente.

Fue considerada una de sus asesoras más influyentes durante su presidencia, y una de las personas que, en última instancia, lo animaron a retirarse de la contienda electoral de 2024.

Biden recibe el saludo de su esposa

Después del debate de junio de 2024 —que se celebró meses antes de las elecciones presidenciales—, los demócratas expresaron su inquietud ante el titubeante desempeño del presidente en el mismo.

En aquel momento, la campaña de Biden insistió en que el presidente no renunciaría a su candidatura demócrata y que volvería a debatir con Donald Trump.

Durante el debate, entre dos hombres que aspiraban a un segundo mandato, Biden y Trump se enfrentaron en torno a temas fundamentales como la inmigración, la economía y los derechos reproductivos.

Sin embargo, el “arranque lento” de Biden —tal como lo calificó su propia vicepresidenta, Kamala Harris— dejó preocupados a algunos líderes demócratas.

Biden tenía la voz ronca —lo cual, según explicó su equipo, se debía a que estaba enfermo— y tuvo un momento en el que pareció que estaba perdiendo el hilo de sus ideas.

Imprudencia

Las inquietudes de los votantes respecto a la salud, la agudeza mental y la edad de Biden —quien tenía 81 años en ese momento— ya pesaban considerablemente sobre el debate.

Los analistas arremetieron contra el presidente en la mayoría de los principales medios de comunicación estadounidenses, planteando dudas tanto sobre la capacidad de Biden para desempeñar el cargo presidencial como sobre sus posibilidades de victoria en las elecciones de noviembre de 2024.

Se consideraba improbable que Biden —el presidente en ejercicio— fuera sustituido como candidato del Partido Demócrata a tan solo meses de las elecciones. Se percibía que el arduo proceso de elegir a un nuevo candidato corría el riesgo de descarrilar la aspiración del partido a ocupar la Casa Blanca.

Trump y Biden en pleno debate por la carrera presidencial

Sin embargo, su desempeño en el debate —sumado a una serie de lapsus cometidos durante una cumbre de la OTAN en las semanas siguientes y a una apariencia de fragilidad tras haber dado positivo por Covid-19— acabó conduciendo a la retirada de su candidatura.

Harris asumió la candidatura demócrata aproximadamente tres meses antes de las elecciones y, finalmente, perdió la contienda frente a Trump.

Tras su derrota electoral, Harris criticó a su antiguo jefe, calificando la decisión de Biden de buscar un segundo mandato de “imprudencia”.

“Es una decisión de Joe y Jill”, adujo.

“Todos decíamos eso, como un mantra, como si todos hubiéramos sido hipnotizados”, escribió Harris en sus memorias. “¿Fue gracia o fue imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia”.