La reacción del papa León XIV al probar el nuevo auto totalmente eléctrico de Ferrari

ROMA (AP).- El papa León XIV probó este miércoles el primer auto totalmente eléctrico presentado por Ferrari. La curiosa situación fue grabada por personas que se encontraban en el lugar y rápidamente las imágenes se viralizaron en redes sociales. En la misma jornada, el vehículo fue presentado al presidente de Italia, Sergio Mattarella.

En el video se puede ver al sumo pontífice observando el vehículo. Primero abre las puertas y después se sienta en el asiento del conductor. El piloto de pruebas de la empresa, Raffaele De Simone, se arrodilló a su lado para explicarle en inglés los controles al volante.

Papa Ferrari

John Elkann, presidente de la icónica marca, fue parte del grupo que le mostró el nuevo modelo a León XIV. El episodio tuvo lugar en la residencia papal de verano en Castel Gandolfo, al sur de Roma.

“¿Este es el primer Ferrari cuatro puertas?”, le preguntó el pontífice a Elkann. “El primero de cinco plazas”, respondió el empresario.

Esto se dio en el marco de la reciente presentación del nuevo Luce EV, que se dio este lunes. Lo llamativo de este lanzamiento es que se llevó a cabo en un momento en el que otras compañías del rubro decidieron avanzar con cautela en los planes de electrificación ante la caída de la demanda en algunos mercados a nivel mundial.

Desde su presentación, el nuevo vehículo recibió críticas por su estética y por ser íntegramente eléctrico

La empresa, que también vende vehículos híbridos, realizó una gran inversión en su proceso de electrificación, pero redujo su meta de que el 40% de su gama sea totalmente eléctrica para 2030 a un 20%.

A pesar de las grandes expectativas para el fabricante de automóviles más valioso de Europa con su primer producto eléctrico, la primera reacción de los mercados no fue positiva. Las acciones de Ferrari se desplomaron un 8,4% en la bolsa de Milán. Los títulos que cotizan en Estados Unidos cayeron un 5,3%.

Analistas y críticos del sector automotor reaccionaron con rechazo, señalando que el Luce se aparta de la estética habitual de la marca.

Por su parte, Robby DeGraff, gerente de producto e información al consumidor en la firma AutoPacific, señaló a AP que el Luce es quizás “el modelo más controvertido” de Ferrari. Cuestionó si la marca necesita un vehículo tan caro. Agregó, sin embargo que la intención de la marca tal vez sea mantenerse competitiva en mercados con restricciones estrictas de emisiones.

Las imágenes del sumo pontífice con el nuevo modelo de Ferrari se hizo viral en redes sociales (Foto AP/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

En un marco de políticas a nivel mundial que fomentan la adopción de vehículos eléctricos —incluida la Unión Europea, que exige una reducción del 90% de las emisiones del tubo de escape para 2035—, varios fabricantes globales decidieron moderar sus planes de electrificación y muchos otros perdieron miles de millones con esa tecnología.

Por otra parte, las ventas de autos eléctricos alcanzaron los 20 millones de unidades a nivel mundial el año pasado, lo que significa que uno de cada cuatro autos nuevos que se vendieron en todo el mundo fue un vehículo eléctrico, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

En Europa, las ventas aumentaron más de un 30% en 2025, según la AIE. Pero el mercado automotriz europeo se está volviendo cada vez más competitivo debido a la llegada de marcas chinas, las cuales atraen a los consumidores con tecnología avanzada a precios más bajos. Por todo eso, la adopción de vehículos eléctricos sigue siendo incierta.

Con información de AP.