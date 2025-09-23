Israel cierra “hasta nuevo aviso” un paso fronterizo clave para los palestinos

TEL AVIV.- Israel cerrará desde el miércoles y “hasta nuevo aviso” el principal paso fronterizo entre Cisjordania, el territorio palestino ocupado por Israel, y Jordania.

“La parte israelí nos informó del cierre del cruce de Al Karameh desde mañana miércoles y hasta nuevo aviso, en los dos sentidos", indicó la autoridad general palestina de cruces y fronteras en un comunicado.

El cruce de Al Karameh es la única salida internacional para los palestinos en Cisjordania que no requiere pasar por Israel, que ocupa el territorio desde 1967. También se se utiliza para el transporte comercial.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania también anunció el cierre de este cruce, y precisó que quedaba cerrado “al tráfico de pasajeros y mercancías por la otra parte hasta nuevo aviso”.

Un vehículo armado israelí en Ramala, Cisjordania Nasser Nasser - AP

Este paso ha permanecido cerrado casi por completo desde que un hombre, a bordo de un camión, mató a tiros a un soldado israelí y a un oficial de reserva la semana pasada.

El anuncio se produjo luego de que Francia y varios otros países reconocieran oficialmente el lunes a Palestina como Estado desde el podio de la ONU, un gesto orientado a alcanzar la paz entre israelíes y palestinos que, aunque histórico, sigue siendo principalmente simbólico.

La Autoridad de Aeropuertos de Israel, que gestiona los pasos fronterizos, dijo que la decisión deriva de una orden del gobierno, sin que trascendieran los motivos, según señaló el diario israelí The Times of Israel.

Las autoridades israelíes cerraron el viernes tanto este paso como otro de los situados en la frontera con Jordania en respuesta al ataque, mientras que el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ordenó la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del mismo hasta que finalice la investigación del ataque.

Colonos israelíes miran hacia un pueblo vecino en Cisjordania Maya Alleruzzo - AP

El Ejército israelí afirmó que el atacante, de nacionalidad jordana, murió tiroteado, y destacó que el hombre era conductor de un camión con ayuda humanitaria destinada en última instancia al enclave palestino. Las autoridades de Jordania han condenado lo sucedido y han abierto su propia investigación sobre el suceso.

Control permanente

Por otro lado, la ONU advirtió este martes en un informe que el gobierno israelí ha mostrado una clara intención de establecer un control permanente sobre la Franja de Gaza y garantizar una mayoría judía en Cisjordania, los dos territorios que según el derecho y el consenso internacional deberían formar Palestina.

El reporte detalla la demolición extensiva y sistemática de la infraestructura civil en los corredores y la zona de contención de Gaza, lo que dio lugar a que Israel ampliara el control al 75% de la franja en julio de este año.

“Las fuerzas israelíes también han alterado de forma intencionada la geografía de Gaza” mediante la creación de corredores militares, la ampliación de la zona fronteriza de contención y el establecimiento de zonas de seguridad, indicó el informe de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.

Protesta contra la ofensiva en Gaza en la ciudad palestina de Naplusa (Archivo) Ayman Nobani� - XinHua�

Israel sostiene que su guerra no es contra la población de Gaza, sino contra el grupo terrorista Hamas, cuyos combatientes dirigieron el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que precipitó la guerra.

Israel rechazó las conclusiones del informe y fustigó a los expertos internacionales que llevaron adelante la investigación. “Hamas tiene intenciones genocidas contra Israel, el informe lo dice todo al revés. Esta comisión no pierde la oportunidad de revelar su verdadero carácter y su agenda políticamente dirigida", afirmó.

La comisión también descubrió que, desde octubre de 2023, las políticas israelíes han demostrado una clara intención de trasladar por la fuerza a los palestinos, ampliar los asentamientos judíos y anexarse toda Cisjordania.

“Los crecientes ataques violentos de los colonos han provocado el desplazamiento forzoso de comunidades y la consiguiente judaización de zonas de Cisjordania", señaló el documento.

También se destacaron las operaciones militares en los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams, que provocaron la destrucción de viviendas e infraestructuras y el desplazamiento de residentes, acciones que la comisión considera injustificadas desde el punto de vista militar y equivalentes a un castigo colectivo.

Una comisión independiente de la ONU hizo asimismo un llamado a la FIFA y la UEFA a suspender a Israel de sus competiciones deportivas por su ofensiva en Gaza, aunque señalaron que el boicot no debería incluir a los futbolistas.

“Las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de los derechos humanos”, denunciaron en un comunicado los tres relatores especiales y miembros del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.

Los expertos señalaron que la suspensión de Israel es “una respuesta necesaria al genocidio en curso”.

Agencia AFP, DPA y Reuters