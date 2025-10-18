Israel mantendrá cerrado “hasta nuevo aviso” un paso clave a Gaza

TEL AVIV.- La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado que el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, solo se reabrirá después de que el grupo terrorista Hamas entregue los cuerpos de todos los rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza.

El paso de Rafah, entre Gaza y Egipto, puerta de entrada de ayuda humanitaria en el territorio palestino, permanecerá “cerrado hasta nuevo aviso”, dijo el gobierno.

En la declaración se indicó que la reapertura de Rafah dependerá de cómo Hamas cumpla su compromiso establecido en el alto el fuego y que consiste en devolver los restos de los 28 rehenes muertos. La cancillería israelí había señalado que el cruce probablemente reabriría el domingo.

Los manifestantes en la Plaza de los Rehenes exigen la devolución de todos los cuerpos FADEL SENNA� - AFP�

Israel informó más tarde que recibió los ataúdes de dos rehenes fallecidos, por mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, y ya son 12 los cuerpos devueltos. No se reveló de inmediato los nombres de los dos rehenes.

La entrega de los restos es uno de los puntos clave, junto con la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y el futuro del territorio devastado, en el proceso de alto el fuego destinado a poner fin a dos años de guerra.

Israel exige que Hamas entregue los restos más rápidamente, mientras el grupo rebelde dice que la devastación, los explosivos sin detonar y el control militar israelí de algunas áreas obstaculizan el proceso.

El cruce de Rafah es el único que no estaba controlado por Israel antes de la guerra. Ha estado cerrado desde mayo de 2024, cuando Israel tomó el control del lado de Gaza. Además de la ayuda humanitaria, una reapertura total facilitaría que los gazatíes buscaran tratamiento médico, viajaran o visitaran a familiares en Egipto, hogar de decenas de miles de palestinos refugiados.

Médicos palestinos examinan en Gaza los cuerpos de palestinos sin identificar devueltos por Israel Abdel Kareem Hana� - AP�

Como parte del acuerdo, Israel devolvió a Gaza este sábado los cuerpos de 15 palestinos, elevando el total a 135. Desde el comienzo del intercambio, Israel ha devuelto los cuerpos sin nombres, solo números. El Ministerio de Salud de Gaza publica fotos de ellos en línea, con la esperanza de que las familias se presenten.

“Así como se llevaron a sus cautivos, queremos a nuestros cautivos. Tráiganme a mi hijo, traigan a todos nuestros niños de vuelta”, dijo entre lágrimas Iman Sakani, cuyo hijo desapareció durante la guerra. Ella formaba parte de las docenas de familias que esperaban ansiosas en el hospital Nasser, donde debían llegar los cuerpos.

Mientras tanto, las ruinas de Gaza eran rastreadas en busca de los fallecidos. Los cuerpos recién recuperados elevaron la cifra de palestinos muertos a más de 68.000, según el Ministerio de Salud de Gaza. Miles de personas aún están desaparecidas, indicó la Cruz Roja.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que se presentará a la reelección Jalaa Marey - Pool AFP

Al mismo tiempo, Netanyahu, muy criticado en Israel por su gestión del tema de los rehenes, comunicó que se presentará a las elecciones de noviembre de 2026 y que espera ganar.

“Sí”, respondió a una pregunta de si tenía intención de presentarse para un nuevo mandato, durante una entrevista con el Canal 14 israelí. Al ser consultado si esperaba ganar, volvió a contestar afirmativamente.

Como líder del Partido Likud, la mayor agrupación política de derecha de Israel, Netanyahu ostenta el récord de mayor permanencia al frente del gobierno en Israel: más de 18 años en total, con interrupciones, desde 1996.