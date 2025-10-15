La tregua en Gaza pende de un hilo: la amenaza de Trump y de Israel en medio de la disputa por los rehenes muertos

TEL AVIV.- Dos días después de la alegría del día del regreso de los últimos 20 rehenes vivos en Gaza, el humor cambió dramáticamente este miércoles, con el supuesto incumplimiento de lo pactado por parte del grupo terrorista Hamas, que aun no devolvió los 28 cuerpos de rehenes que se había comprometido a entregar. La macabra pulseada hizo crecer la tensión, al punto de que Donald Trump, cuya credibilidad está en juego, porque fue gracias a él que hubo un primer frágil acuerdo, advirtió que Israel iba a poder reanudar los combates en Gaza si Hamas no cumplía.

Al cabo de una jornada en la que Israel denunció que uno de los cuatro cuerpos devueltos el martes por la noche no coincidía con ninguno de los secuestrados -y versiones cruzadas sobre de quién se trataban esos restos-, después de anunciar que iba a devolver dos nuevos cuerpos, en otro golpe de escena el grupo terrorista Hamas hizo saber que ya no tenía más restos para entregar.

Soldados israelíes llevan el ataúd del rehén asesinado, el capitán Daniel Peretz, en Jerusalén, el miércoles 15 de octubre de 2025 Francisco Seco� - AP�

“La resistencia ha respetado lo acordado y ha entregado a todos los prisioneros vivos en su poder y los cadáveres a los que tiene acceso”, decía en un comunicado del ala armada del grupo. “En cuanto a los cadáveres restantes, se requieren esfuerzos considerables y un equipo especial para buscarlos y recuperarlos, y estamos haciendo grandes esfuerzos para cerrar este expediente”, añadió.

Fiel reflejo de una situación de los más volátil y con el premier israelí, Benjamin Netanyahu, listo para romper la tregua con el pretexto del incumplimiento, Trump le dijo a Jake Tapper de CNN que consideraría permitir que Israel renovase los combates en Gaza en caso de que Hamas incumpliera sus compromisos, diciendo que eso ocurriría “tan pronto como yo diga la palabra”. “Israel volverá a esas calles tan pronto como yo diga la palabra”, dijo el mandatario estadounidense, nuevo héroe en este país por detener el conflicto. “Si Israel pudiera entrar y atacarlos, lo harían”, añadió, al asegurar que él tenía que “detenerlos” y que “tenía problemas con Bibi [Netanayhu]”.

En esa línea, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió por la noche que su país reanudará los combates en Gaza si Hamas no respeta lo pactado y tildó al anuncio del grupo terrorista como una violación del acuerdo que estipula que “Hamas debe entregar todos los rehenes muertos que tengan”.

“Si Hamas rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para una derrota total de Hamas”, señaló el comunicado.

Antes, el negociador israelí sobre prisioneros de guerra, Gershon Baskin, explicó que la dificultad para devolver los cuerpos de los prisioneros se debe en parte al hecho de que varios comandantes de Hamas que los enterraron ya no están vivos, sin contar la devastación de la Franja de Gaza.

“Llevé el asunto a la atención del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y le dije que sería un problema. Los israelíes ya están gritando que Hamas está violando el acuerdo. Witkoff me dijo: ‘No permitiremos que esto suceda’”, dijo Baskin a CBS News, según informó Al Jazeera. Israel ya redujo el ingreso de ayuda al enclave en represalia por la demora en la entrega de los últimos rehenes.

Ambiente caldeado

La cuestión de la no devolución de los cuerpos de los rehenes caídos generó un ambiente de nuevo caldeado, con los familiares cada vez más indignados. Hasta ahora sólo fueron devueltos e identificados siete exrehenes y aún faltaban 21. Durante la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que recibieron otros dos cuerpos -en principio, los últimos- que todavía debían ser identificados.

El cuarto cuerpo devuelto en la noche del martes por Hamas pertenecería a un palestino de Cisjordania que supuestamente fue utilizado por el ejército israelí como escudo humano, según The Times of Israel.

Oficialmente, Israel afirmó que el cuerpo no pertenecía a ningún rehén. Una fuente citada por Al Jazeera dijo que Hamas devolvió el cuerpo de un presunto soldado israelí capturado en Jabalia, al norte de Gaza, en mayo de 2024. En ese momento, el Ejército rechazó rápidamente la afirmación del grupo terrorista de que había capturado a un soldado en Jabalia, diciendo: “Las FDI dejan claro que no se produjo ningún secuestro de un soldado”.

El grupo terrorista había difundido un video que mostraba a una persona ensangrentada arrastrada por el suelo en un túnel y había publicado imágenes de equipos militares y ametralladoras, armas poco utilizadas por el Ejército israelí. Más tarde, Hamas también publicó una foto del rostro del hombre, sin mencionar su nombre.

Los medios palestinos en ese momento identificaron al hombre como Khalil Dawas, un palestino del campo de Aqabat Jabr en Cisjordania, cerca de Jericó. Los informes indicaron que Dawas había sido arrestado por Israel en el pasado.

Durante la guerra, escribió The Times of Israel, se ha vuelto una práctica común, pero oficialmente prohibida, que los soldados envíen a palestinos detenidos a registrar edificios y túneles antes de que las tropas entren, poniendo sus vidas en riesgo.

La lucha continúa

“Esta pesadilla en curso terminará sólo cuando todos sean devueltos a sus familias para un entierro adecuado. Continuaremos la lucha hasta que el último rehén esté con nosotros: en casa. No renunciaremos a ninguno de ellos”, clamó Arbel Yehoud, exrehén y pareja del argentino Ariel Cunio, liberado este lunes junto a su hermano David, en una conferencia de prensa en el hospital Sheba, donde ambos se encuentran internados.

Se sumaron al mismo reclamo los demás familiares que hablaron, entre ellos Silvia Cunio, la madre de David y Ariel, secuestrados junto a sus familiares el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz.

“La lucha no ha terminado. Todavía hay rehenes y soldados caídos que no han regresado; la lucha continuará hasta el último rehén”, aseguró Silvia, que, por otro lado, dejó clara su inmensa felicidad tras haber podido volver a abrazar a sus dos hijos el lunes último, después de 738 días de infierno.

“Son hermosos, son increíbles, están sonriendo y no puedo dejar de llorar de felicidad”, contó Silvia Cunio, que admitió, como todo el mundo sabe, que no será fácil su rehabilitación física y psicológica después del calvario. “Sé que pasará tiempo hasta que vuelvan a ser ellos mismos, pero confío en mis maravillosos hijos”, añadió, emocionada.

En un país evidentemente aún incrédulo por la inesperada liberación de los últimos 20 rehenes vivo, el lunes pasado, que por fin tuvo un momento de alegría, sigue habiendo emociones muy contradictorias. Y muchas dudas por lo que pasará en el corto plazo, como destacó Miguel Glatstein, médico argentino que trabaja en el hospital Ichilov de esta capital y vive en Israel hace más de veinte años.

“El postrauma es terrible y es algo que afecta a todos los israelíes, no sólo a los exrehenes, porque lo que hemos vivido en los últimos dos años de guerra, de sirenas, de pánico, de misiles que caían, fueron horribles”, dijo a LA NACION Glatstein.

Para dar una idea del dolor generalizado que impregna un país “muy chico”, donde todos conocen a alguien que sufrió el espanto de la guerra, contó que acababa de estar en el funeral del padre de uno de sus mejores amigos. “Murió después de cuatro meses internado tras quedar herido en uno de los ataques con misil desde Irán que no lograron ser interceptados por la Cúpula de Hierro durante la guerra de los 12 días de junio pasado”, precisó.

Casado con una israelí y padre de tres hijos, Glatstein fue más allá y contó que, justamente por este trauma enorme generado a partir del 7 de octubre, aumentaron en forma dramática los suicidios entre los jóvenes. “Soy toxicólogo y más de una vez me tocó tratar chicos que sobrevivieron a la masacre del Festival Nova que cargan con graves problemas psicológicos que intentaron quitarse la vida con fármacos, a quienes tuve que darles el antídoto”, dijo.

También apuntó al drama de los casi mil soldados caídos en combate en estos dos años de una guerra que en cualquier momento podría volver a comenzar.

“Conozco a tres médicos que perdieron a sus hijos en Gaza y se cuentan unos 30.000 heridos, que ya los ves en las calles. ¿Sabés los problemas que nos van a traer estos dos años de guerra? Esto no va a ser gratis… ¿Sabés cuántos chicos quedaron muy impactados y traumados por las bombas, las sirenas, los misiles?”, preguntó.

“Sí, con el regreso de los rehenes el otro día en cierta forma volvimos a sentir esperanza, pero lamentablemente esto no se terminó y lo vemos también con todo este tira y afloje con los cuerpos y una tregua que pende de un hilo… Tenemos del otro lado un enemigo psicópata, y adentro a un gobierno que quiere destruir la división de poderes y volverse una autocracia”, lamentó, aludiendo al gobierno de Benjamin Netanyahu, integrado por ministros de ultraderecha.

“Conozco a muchos que piensan irse del país si Netanyahu vuelve a ganar las elecciones”, sumó, Glatstein, que en los últimos dos años siempre participó de las manifestaciones en la Plaza de los Rehenes -y antes, en contra de la controvertida reforma de la justicia de Netanyahu-, sin ocultar su escepticismo de cara al tan celebrado plan de paz impuesto por Donald Trump. “Con mi mujer vemos que tenemos que disfrutar el día a día porque nunca se sabe qué puede pasar mañana… Todos queremos paz, pero hay demasiado odio”.