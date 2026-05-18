Día 80 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este lunes 18 de mayo en su 80° día de guerra, mientras crece la tensión: Donald Trump lanzó una dura advertencia a Irán y se registraron al menos 7 muertos en bombardeos israelíes en Líbano.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump amenazó nuevamente con aniquilar a Irán, dos meses después del inicio de la ofensiva contra Teherán.

Al menos 7 muertos en bombardeos israelíes en Líbano.

Donald Trump convocó a sus consejeros de seguridad a un club de golf para hablar de la guerra en Irán.

Irán afirma que más de 6.500 “traidores y espías” fueron arrestados desde que comenzó la guerra.

Netanyahu tras su diálogo telefónico con Trump: “Tiene que tomar una decisión”.

Israel informó que, mediante un ataque aéreo, abatió a un líder del ala militar de Hamas.

Previamente, Trump había anunciado la muerte de Abu-Bilal al-Minuk, a quien identificó como el segundo al mando de la organización terrorista yihadista ISIS.

Trump en su reunión con Xi Jinping BRENDAN SMIALOWSKI - POOL

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.

Ciudadanos iraníes almuerzan en un local de Teherán Vahid Salemi - AP