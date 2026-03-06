Israel volvió a bombardear lo que fue el búnker de Khamenei, que aún tenía instalaciones en uso

JERUSALÉN.– El ejército israelí anunció que en un ataque sobre Teherán, del que participaron unos 50 aviones de combate, volvió a bombardear el búnker que era utilizado por el guía supremo iraní, Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva israelo-estadounidense en Irán.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

“El bunker militar subterráneo, situado bajo el complejo que alberga la dirección del régimen, en el centro de Teherán, estaba destinado a ser utilizado por el guía supremo como centro seguro de comando de urgencia”, declaró el ejército en un comunicado.

Khamenei murió “antes de poder utilizar el bunker” durante los bombardeos, “pero el complejo siguió siendo utilizado estos días por altos responsables del régimen iraní”, agregó el ejército.

Personas se reúnen para lamentar la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 1 de marzo de 2026. Gao Wencheng� - XinHua�

Khamenei murió el sábado mientras se encontraba en la superficie del complejo después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una oleada de ataques.

El búnker subterráneo, según el ejército, abarcaba varias calles, con varias entradas y salas de reuniones. El ejército israelí publicó un video que, según afirma, mostraba el ataque, en el que participaron unos 50 aviones de combate, junto con gráficos que, según afirma, mostraban la distribución de las instalaciones.

El guía supremo murió en su complejo por un bombardeo atribuido por el Pentágono a la aviación israelí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó que la operación se basó en parte en informaciones suministradas por los servicios de inteligencia estadounidenses.

El jueves, el jefe de estado mayor del ejército israelí, el teniente-general Eyal Zamir, declaró que en aquel bombardeo del sábado pasado, en “40 segundos, unos 40 altos responsables del régimen de terror iraní fueron eliminados”, incluido el guía supremo.

Agencia AFP