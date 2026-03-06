La decisión de Mamdani que cambia para siempre la fachada de estos edificios en Nueva York: “El fin de la era de la oscuridad”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una medida que modifica la fachada de edificios en Highbridge Gardens. A partir de la modificación, se espera que la comunidad cuente con mayor cantidad de aire y luz solar. La iniciativa surge como resultado de una inversión millonaria de la Gran Manzana e implica también un cambio de normativa.

Mamdani anunció el retiro de cobertizos en Highbridge Gardens

El anuncio lo realizó el alcalde este viernes durante una conferencia de prensa. De acuerdo con lo que dio a conocer ante los medios presentes en el lugar, aseguró que lleva adelante la remoción de estructuras en la zona.

La iniciativa de quitar los cobertizos de Highbridge Gardens tiene como objetivo mejorar la seguridad y aumentar la cantidad de luz solar y aire fresco que reciben los residentes.

Concretamente, la modificación sobre las fachadas en esta zona de Nueva York implica el retiro de 4100 pies lineales (1249 metros) de estructuras. Hasta el momento, ya se completó la remoción de 1400 pies (426 metros). Se espera que la obra esté terminada para fines de abril.

La medida de Mamdani implica el retiro de cobertizos y andamios de las calles de Nueva York ny.gov

La medida forma parte de un plan más amplio de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York, que tiene como objetivo una serie de reparaciones en seis edificios de Highbridge. Para llevar a cabo todo lo propuesto, se invirtieron 14,4 millones de dólares.

“El pasado octubre estuve bajo el cobertizo más antiguo de nuestra ciudad, casi con edad suficiente para votar, de 16 años, y les dije a los neoyorquinos que pondríamos fin a la era de la oscuridad de la ciudad de Nueva York”, declaró Mamdani.

Cambios en las reglas de Nueva York: las modificaciones para los cobertizos que anunció Mamdani

En su conferencia de prensa, el alcalde de la Gran Manzana detalló los siguientes puntos:

A partir de agosto, se limitará a un máximo de 40 pies (12 metros) la distancia que un cobertizo puede extenderse desde la fachada de un edificio.

(12 metros) de un edificio. Para edificios con menos de 40 años y fachadas bien mantenidas , el ciclo de inspección manual se ampliará de cinco a 12 años .

, se ampliará de . Nueva York implementará nuevas reglas para multar a los propietarios que mantengan los cobertizos por demasiado tiempo.

que mantengan los cobertizos por demasiado tiempo. Además, el gobierno de Mamdani exigirá que el público reciba actualizaciones sobre el estado de los mismos cada 90 días.

cada 90 días. Los funcionarios electos y juntas comunitarias deberán ser notificados cuando se instalen andamios, con precisiones sobre quién los colocó y cuándo serán retirados.

Mamdani anunció cómo serán las nuevas reglas para cobertizos en Nueva York Yuki Iwamura� - AP�

La nueva normativa tiene como objetivo corregir un escenario urbano en el que las estructuras se extendían por una extensión exagerada y afectaban parques y otros espacios públicos, según la mirada de Mamdani.

Más planes de Mamdani sobre la vivienda en Nueva York: la reunión con Trump

Como parte de una de sus prioridades de gestión, el alcalde se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, según reveló en una publicación de su cuenta de X.

Allí, ambos mandatarios hablaron y negociaron sobre un plan para construir viviendas en la ciudad de Nueva York. Aunque hasta el momento no se comunicó ninguna novedad concreta, el encuentro tuvo buenos resultados, según manifestó Mamdani.