Confirmaron tres vuelos para que los argentinos varados en Emiratos Árabes regresen al país

La empresa Emirates Airlines confirmó este viernes tres vuelos para que los argentinos varados en Emiratos Árabes Unidos puedan volver a la Argentina. Saldrán desde Dubai el domingo 8, el lunes 9 y el martes 10 y tendrán como destino Buenos Aires, con escala en Río de Janeiro, Brasil. Cada vuelo podrá transportar entre 354 y 360 personas, dependiendo del avión.

La decisión se tomó luego de que turistas argentinos que se encontraban en el país manifestaran problemas para volver al país debido a las restricciones de las operaciones aéreas producto de la guerra en Medio Oriente. Luego de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, la mayoría de las aerolíneas cancelaron sus operaciones en la zona y el espacio aéreo quedó vacío. En particular, el aeropuerto de Dubai está funcionando al 20% de capacidad.

Ante ello, y por las dificultades que expresaron los argentinos, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, realizó gestiones con el embajador argentino en Emiratos Árabes, Jorge Arambarri, y con autoridades de la empresa Emirates Airlines. Para ese momento, Arambarri se estaba desplazando desde Abu Dhabi hasta Dubai para encontrarse con los argentinos varados.

Un grupo de Aviones de Emirates Airlines en el Aeropuerto Internacional de Dubai Altaf Qadri - AP

El primer vuelo será el 8 de marzo en un Boeing 777-300ER. Ese mismo avión volverá hacia Dubai el lunes 9 para llevar a una segunda tanda de pasajeros. Por el momento se desconoce si la aeronave hará lo mismo para el vuelo del 10.

El canciller Pablo Quirno había detallado, en diálogo con LN+, que había alrededor de 600 ciudadanos varados en diferentes países afectados por el conflicto. “Hay 170 que están en Israel y 350 en Dubai. Dubai tiene 150 mil varados de todo el mundo en este momento”, había expresado.

Además, aseguró que desde el Gobierno estaban “trabajando para posicionar a los argentinos en vuelos cuando se abra el espacio aéreo” y sumó: “Pero se abre esporádicamente. Los espacios son limitados”. Además, contó que mantuvo una conversación con el canciller de Emiratos Árabes, al que le dijo que “por favor, cuide a los argentinos”. “Él me dijo: ‘Los argentinos son emiratíes y los vamos a tratar de esa manera’”, contó.

Noticia en desarrollo.