Di Maio habla con la prensa luego de su reunión con Mattarella Crédito: DPA

Elisabetta Piqué 28 de agosto de 2019 • 15:52

VENECIA.- Fumata blanca. Después de días frenéticos, negociaciones a todo ritmo, nerviosismo a flor de piel e idas y venidas, el Movimiento Cinco Estrellas (M5E, hasta hace poco en el poder junto a la xenófoba Liga) y el Partido Democrático (PD, de centroizquierda, hasta ahora en la oposición) alcanzaron hoy un acuerdo para formar un nuevo gobierno en Italia , que será encabezado por el primer ministro saliente, Giuseppe Conte.

Así lo comunicaron los líderes de estos dos partidos, Luigi Di Maio y Nicola Zingaretti, después de ser recibidos por el presidente Sergio Mattarella en una segunda y última ronda de consultas. Más tarde, tal como indican las reglas del sistema parlamentario vigente en Italia, el jefe de Estado convocó a Conte al Palacio del Quirinal para mañana a las 9.30. Entonces se espera que le de el "encargo" para formar un gobierno de largo plazo o "de legislatura", es decir, que pueda durar hasta 2022, cuando vence la actual comenzada en junio de 2018.

Aunque ya se sabe que el M5E y el PD tienen los números en el Parlamento para levantar este nuevo ejecutivo, Conte, abogado de 55 años, necesitará tiempo para armar su equipo. Es claro que nacerá un "Conte-bis" y que Di Maio no será viceprimer ministro, como había exigido, pero habrá que ver cómo estas dos fuerzas, que siempre fueron adversarias, se pondrán de acuerdo para llenar los casilleros más importantes. Es decir, los ministerios clave.

El acuerdo entre el M5E y el PD, que se fue gestando en medio de las sospechas de que repentinamente pudiera saltar por el aire y hubiera una reconciliación entre el M5E y la Liga, significó una durísima derrota para Matteo Salvin i, el líder de la Liga, a quien a todas luces le salió el tiro por la culata.

Su decisión de romper el matrimonio con Di Maio y de pedir una moción de censura contra Conte, clamando elecciones anticipadas, el 8 de agosto pasado, finalmente lo único que hizo fue recompactar y unir a dos ex enemigos para frenar su ascenso al poder.

Lo admitió el propio Salvini cuando salió de su reunión con Mattarella en el Palacio del Quirinal. Entonces, con rostro adusto, aseguró que el M5E y el PD se habían unido sólo debido al "odio hacia la Liga", "por voluntad de quedarse aferrados a sus sillones" y por su "sed de venganza" en su contra.

Salvini también denunció un complot pergeñado en Biarritz -sede hace unos días del G7-, para que volviera Conte al poder. "Este gobierno que le estaba devolviendo el orgullo a los italianos era molesto", dijo, con su habitual retórica populista y soberanista. "Tenemos la certeza de que hay un diseño que viene de lejos cuyo objetivo es malvender al país a intereses extranjeros", denunció. Al margen de volver a reclamar elecciones "porque la soberanía es del pueblo", pronosticó, por otro lado, una vida breve al "débil" ejecutivo rojo-amarillo (por los colores del PD y el M5E) en ciernes: "es el primer gobierno que antes de nacer tiene peleas internas", sostuvo. Salvini aludió no sólo a las enormes diferencias que siempre hubo entre las dos agrupaciones en diversos temas, sino también a los focos de disenso que hay en el seno de ambos en cuanto a esta alianza. En un fiel ejemplo del terremoto interno, Carlo Calenda, personalidad importante del PD, decidió dar un portazo e irse del partido.

Di Maio, que también enfrenta focos de rebelión interna, al salir de su reunión con Mattarella intentó explicar su movida, criticada por muchos "grillini" (seguidores del movimiento creado por el cómico Beppe Grillo). De hecho, pocos entienden un cambio tan abrupto de alianzas: primero con un partido de derecha, la Liga; y ahora con uno de centroizquierda y antes odiado.

"Somos un movimiento post-ideológico, no hay soluciones de derecha o de izquierda, hay soluciones", dijo. Aseguró que para él la política era servicio y que seguía con el mismo objetivo de cambiar a Italia para mejor. En este marco, ensalzó a Conte, a quien definió como un "intérprete de un nuevo humanismo". Además, aprovechó para vengarse de Salvini, a quien acusó de haber causado la ruptura de un gobierno que buscaba "bajar impuestos, un salario mínimo y un recorte de parlamentarios". "En política hay personas que hacen política y personas que se aprovechan de la política", disparó.

En otra estocada a su ex socio, también confirmó un rumor que circuló con insistencia en los últimos días y que ratifica el mal cálculo que hizo Salvini al dinamitar la alianza. "La Liga quiso proponerme ser primer ministro (de un nuevo gobierno), pero me interesa lo mejor para el país, no lo mejor para mí y rechacé esta oferta con sinceridad y gratitud", dijo. Con rostro casi triste, porque es sabido que, más allá de todo, se había hecho amigo del "capitán", Di Mario concluyó diciendo que no renegaba del trabajo hecho juntos.