Italia: un video registró el momento en que un vendedor ambulante nigeriano fue asesinado en la calle y a plena luz del día en Civitanova Marche

Un video registró el atroz momento en el que un vendedor ambulante es asesinado en la calle y a plena luz del día en la ciudad Civitanova Marche de Italia. La grabación capturó el instante en el que el nigeriano fue ahorcado en el suelo por un hombre que lo atacó porque le habría dicho algo inapropiado a su novia. La Policía detuvo al homicida identificado como Filippo Claudio Ferlazzo, un italiano de 32 años.

El nigeriano Alika Ogorchukwu de 39 años fue asesinado el último viernes por la tarde cuando realizaba sus ventas como vendedor ambulante en la calle Umberto I de la mencionada ciudad italiana.

asesinaron a un vendedor nigeriano en plena calle y nadie intervino

El fatal hecho comenzó cuando el vendedor ofrecía sus productos en la vía pública y se acercó a venderle a su agresor. Allí fue increpado por Ferlazzo, quien se negó a comprarle y reaccionó de manera violenta a un comentario que Alika habría hecho sobre su novia. En ese momento comenzó una pelea que terminó con el nigeriano en el suelo, mientras era asfixiado con una muleta por el europeo.

Ante la mirada de diferentes personas que caminaban por el lugar y que no atinaron a reaccionar, la víctima murió al cabo de cuatro minutos por asfixia, no sin antes pedir auxilio y gritar.

Más tarde, el victimario fue detenido por la Policía local, pero alegó que sufre problemas psiquiátricos y justificó su acto porque Ogorchukwu habría pedido “insistentemente” limosna y además le habría agarrado el brazo a su novia, a la par de insultarla.

El repudio de los políticos

El crimen cobró gran repercusión a nivel nacional en Italia, en donde dirigentes de izquierda como de derecha criticaron lo sucedido y repudiaron la constante discriminación que sufren los inmigrantes africanos en suelo italiano.

Enrico Letta, el líder izquierdista del Partido Demócrata, dijo que lo sucedido fue “desalentador”. En Twitter dijo: “El asesinato de Alika Ogorchukwu sobrecoge. La ferocidad inaudita. La indiferencia extendida. No puede haber justificaciones ni basta el silencio. El último ultraje a Alika sería pasar página y olvidar”.

L’assassinio di #AlikaOgorchukwu lascia sgomenti. La ferocia inaudita. L’indifferenza diffusa. Non possono esserci giustificazioni. E nemmeno basta il silenzio. L’ultimo oltraggio ad #Alika sarebbe quello di passare oltre e dimenticare. — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 30, 2022

En tanto, el líder derechista Matteo Salvini hizo lo propio en su red social, pese a su discurso en contra de la inmigración. “No podés morir así”, comentó. Y pidió “una oración por Alika y un abrazo a su familia” y “dolor seguro hasta el final”, para el victimario. Hizo hincapié en la inseguridad con la que se vive: “La ciudad en desorden, violencia de día y de noche, no aguantamos más: la seguridad no tiene color, la seguridad debe volver a ser un derecho”, sentenció.

“El problema es que se dan episodios de violencia y criminalidad a plena luz de día en toda Italia. No puede ser, pero pasa porque falta la certeza de la pena”, comentó en plena campaña electoral para las elecciones generales a disputarse en septiembre.

Non si può morire così.

Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per l’assassino pena certa fino in fondo. Città allo sbando, violenze di giorno e di notte, non se ne può più: la sicurezza non ha colore, la sicurezza deve tornare ad essere un Diritto. pic.twitter.com/oGAgm6117o — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 30, 2022

Pedido de Justicia de la familia

Al conocerse las imágenes que viralizaron el hecho, la familia del vendedor pidió que se haga justicia y conocer por qué el asesino no estaba bajo vigilancia pese a sufrir problemas psiquiátricos. ”Las disculpas de Filippo Claudio Ferlazzo (al autor del crimen) no bastan. Ahora solo necesitamos justicia, no venganza. Es difícil llegar a comprender lo ocurrido”, declaró a medios italianos el abogado de la familia de la víctima, Francesco Mantella.

Asimismo la asociación de Sant’Egidio, que se ocupa de acoger refugiados en Italia, lamentó lo sucedido: “Es un episodio que ha ocurrido en una calle normalmente llena de gente, en el pleno centro de Civitanova Marche. Hay incluso quien lo ha grabado, otros han gritado al agresor, pero nadie interveno, hay que detener la violencia, pero también la violencia que abre el camino”, denunció.

“Lo ocurrido es una llamada de atención para todo nuestro país: la piedad hacia los más débiles, sobre la que, junto a otros valores positivos, se construyó la sociedad italiana y que estructura nuestra cultura, junto al resto de Europa, no puede ni debe desaparecer”, agregó.