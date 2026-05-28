Hallan el “tesoro de la droga” del último padrino de la Cosa Nostra: está valuado en 200 millones de dólares

ROMA.- Luego de una investigación conjunta de la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de Palermo, la policía financiera y otras autoridades internacionales, se anunció este jueves con bombos y platillos el hallazgo del “tesoro de la droga” de Matteo Messina Denaro, el último padrino de la Cosa Nostra.

El capomafia murió en septiembre de 2023, a los 61 años, después de haber sido arrestado en enero de ese mismo año, tras tres décadas prófugo.

La última foto conocida de Matteo Messina Denaro, en custodia policial HANDOUT - ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE

La operación dada a conocer este jueves llevó al secuestro de bienes por 200 millones de euros y al arresto de tres personas, gracias también a la ayuda de dos arrepentidos.

Aunque en verdad sigue siendo un misterio la verdadera riqueza acumulada por el capo de todos los capos de la mafia siciliana, se trata de un gran patrimonio, fruto del dinero del narcotráfico que, desde finales de la década de 1980, fue creciendo a través del reciclado en paraísos fiscales del mundo, en diversas actividades, entre ellas energía eólica, construcción, gran distribución y turismo.

Las investigaciones, coordinadas por el fiscal Maurizio de Lucia y el fiscal adjunto Vito Di Giorgio, se llevaron a cabo no solo en Italia, sino también en Andorra, Gibraltar, las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Mónaco y España (en las ciudades de Málaga, Marbella, Benahavís y Puerto Banús), en estrecha colaboración con las autoridades judiciales y policiales locales.

El fiscal Maurizio De Lucia junto a autoridades policiales cuando anunciaron el arresto de Matteo Messina Denaro, en 2023 Anadolu - Anadolu

En la operación, que surgió tras una señalación de un instituto de crédito de Andorra, quedaron arrestados Giacomo Tamburello, sospechado negociante de ropa de Campobello di Mazara, la localidad del último escondite de Messina Denaro, que, bajo su ala, se fue convirtiendo en un verdadero capo narco, dueño de enormes riquezas. También fue arrestada su exmujer Maria Antonina Bruno y el hijo, Luca, todos involucrados en el millonario negocio de blanqueo de dinero, según la agencia ANSA.

Con un título universitario en finanzas internacionales, Luca había trabajado en entidades de crédito como Morgan Stanley en Londres, sumando experiencias que le permitieron forjar relaciones en el mundo financiero. Asesorados por él, Tamburello y Bruno invirtieron así, enormes sumas de dinero provenientes del narcotráfico que fueron ganando desde finales de la década de 1980 a través de empresas y testaferros.

La fortuna de los Tamburello fue aumentando, con acciones, fondos, valores, cuentas bancarias multimillonarias en todo el mundo, apartamentos y complejos turísticos de ultralujo entre Marbella y Málaga, y decenas de empresas como Lujo Family Office, la empresa española Smiley Bubbles y Cinzano Ltd., constituida en 2011 en las Islas Caimán. Los investigadores calcularon este tesoro en más de 200 millones de euros.

Fue Luca, el hijo, quien, mediante una inversión temeraria, adquirió Villa Natacha en Marbella, España. “Lo arriesgué todo”, declaró en octubre de 2025 su padre, sin saber que estaba siendo interceptado, mientras planeaba establecerse en Dubái para pagar menos impuestos y trasladar 12 kilos de oro de Luxemburgo al Principado de Mónaco.

Esta transacción, realizada con la ayuda de un asesor bancario en Mónaco que, para la compleja operación, había elegido el banco luxemburgués Bemo Bank, reportó a la familia Tamburello 2 millones de euros.

El arresto de Matteo Messina Denaro archivo - ITALIAN CARABINIERI PRESS OFFICE

“El tono de la conversación, la variedad de opciones presentadas y la conciencia de los costos y las implicaciones de seguridad pusieron de manifiesto que la transferencia no era simplemente una cuestión de necesidad operativa, sino que formaba parte de un proceso más amplio de reorganización de los activos familiares dentro de jurisdicciones seleccionadas por su confidencialidad bancaria”, escribieron los fiscales.

Un arrepentido, el exmafioso de Campobello de Mazara Vincenzo Spezia, que solía vivir en Venezuela, ayudó a reconstruir cómo se manejaba el negocio: Messina Denaro se quedaba con el 10% de las operaciones de narcotráfico llevadas a cabo por Tamburello en toda Europa, exigiendo el mismo porcentaje a obreros de la construcción, productores de vino y petróleo, y empresas locales.

“Los Tamburello siempre le daban el dinero a Matteo Messina Denaro, de lo contrario, los mataba. Sé que recibía el 10% de cada cargamento de drogas procedente de Marruecos”, declaró este pentito a la fiscalía de Palermo. “Estaba al tanto de los cargamentos y de su llegada porque era amigo de quienes vendían las drogas una vez que llegaban a Brescia desde España... y desde allí se distribuían por toda Italia”.

Spezia, hombre más que cercano a Messina Denaro, después de un largo periodo como fugitivo en Venezuela, fue arrestado en 2003 y extraditado a Italia en 2007, donde posteriormente fue condenado por delitos relacionados con la mafia y asesinato. “Tamburello y su hermano abrieron algunas heladerías en la Costa del Sol, pero también traficaban con toneladas de hachís con las que ganaron miles de millones de euros”, declaró ante los fiscales.

Matteo Messina Denaro bajo custodia policial, en 2023 - - Ufficio Stampa Comando Generale

Spezia no fue el único que colaboró con la investigación. Hizo lo mismo otro exmafioso, Giuseppe Bruno, que se encuentra detenido en Brasil desde 2023 y que colabora con los sistemas judiciales italiano y brasileño desde 2025.

Los tentáculos de los narco negocios del “gran boss”, de hecho, también llegaban a América Latina. Tal como subrayó el Corriere della Sera, Venezuela era el virtual reino de los clanes mafiosos Cuntrera y Caruana, originarios de Siculiana, una ciudad cercana a Agrigento, que colonizaron también Canadá y otros países de Sudamérica, convirtiéndose en monopolistas del narcotráfico.

Un informante menor, Franco Safina, declaró que Messina Denaro hasta llegó a invertir 5 millones de dólares en una empresa avícola venezolana, según los investigadores, otra clara estratagema para blanquear dinero procedente del narcotráfico.

“La operación llevada a cabo por la fiscalía de Palermo, la DDA, la Guardia de Finanza y las autoridades internacionales implicadas representa un golpe devastador para el crimen organizado y los bienes ilícitos vinculados a Matteo Messina Denaro y su red de colaboradores”, celebró Galeazzo Bignami, líder del grupo Hermanos de Italia en la Cámara de Diputados, que felicitó a todos aquellos que hicieron posible “este extraordinario logro”.

“La incautación de más de 200 millones de euros demuestra que el Estado está presente y es más fuerte que la mafia. El gobierno liderado por Giorgia Meloni y Hermanos de Italia seguirá apoyando firmemente todos los esfuerzos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el blanqueo de capitales internacional, reforzando los instrumentos de investigación y la cooperación internacional. La lucha contra la mafia no conoce tregua: atacar los bienes criminales significa debilitar el poder de las organizaciones mafiosas y defender la legalidad, la seguridad y la libertad de los ciudadanos honrados”, subrayó.