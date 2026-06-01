Japón acelera su acercamiento a la OTAN y desata la furia de China

PEKÍN.- China elevó este lunes el tono de sus críticas contra Japón y acusó al gobierno de Tokio de promover un proceso de “neomilitarismo” que, según sostuvo, amenaza la paz y la estabilidad regionales.

La nueva advertencia llegó después de que Japón anunciara que enviará, por primera vez, a cuatro miembros de las Fuerzas de Autodefensa al cuartel general de Asistencia y Entrenamiento de Seguridad de la OTAN para Ucrania, ubicado en Alemania.

Durante una conferencia de prensa habitual, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, afirmó que Pekín observa con “grave preocupación” la decisión japonesa de profundizar su cooperación con la alianza militar occidental.

Según el vocero, Japón mantiene una política de remilitarización acelerada, fortalece sus vínculos con organizaciones militares externas a Asia, amplía el alcance de las actividades de sus Fuerzas de Autodefensa y construye una estructura operativa preparada para el combate.

Lin sostuvo que, mediante estas acciones, Tokio busca liberarse de las restricciones establecidas por su Constitución, por las leyes nacionales e internacionales y por el principio de “orientación exclusivamente defensiva” que ha guiado oficialmente la política de seguridad japonesa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las declaraciones se producen pocos días después de otra crítica formulada por Beijing durante la edición número 23 del Diálogo Shangri-La 2026, celebrada en Singapur. Allí, el ministro de Defensa japonés rechazó que su país pueda ser considerado una nación “neomilitarista”, una caracterización que China ha utilizado de manera creciente en sus cuestionamientos a Tokio.

Lin respondió entonces que los argumentos japoneses carecen de fundamento histórico, jurídico y factual. Además, sostuvo que esa postura impide que Japón gane la confianza de sus vecinos asiáticos y de la comunidad internacional.

El portavoz recordó que los militaristas japoneses cometieron “crímenes atroces” durante la Segunda Guerra Mundial y señaló que documentos con fuerza jurídica internacional, entre ellos la Declaración de El Cairo y la Proclamación de Potsdam, establecieron límites claros para impedir un resurgimiento del militarismo japonés.

También afirmó que la Constitución japonesa impuso restricciones estrictas sobre las fuerzas armadas, el derecho de beligerancia y el recurso a la guerra.

Sin embargo, según Beijing, Japón ha incrementado de manera constante su capacidad militar. Lin destacó que el presupuesto de defensa japonés ya supera los 9 billones de yenes y alcanza niveles récord por decimocuarto año consecutivo desde el fin de la guerra.

El funcionario agregó que las acciones recientes de Japón muestran similitudes con procesos históricos que fueron examinados durante los Juicios de Tokio, cuyo 80° aniversario se conmemora este año.

Agencias Xinhua y AP