Los mercados en alerta por Medio Oriente: volatilidad, petróleo en alza y dudas sobre la inflación

NUEVA YORK.– La incertidumbre geopolítica volvió a instalarse en el centro de la escena financiera global. Los mercados internacionales iniciaron la semana con alta volatilidad, en un contexto marcado por la escalada militar entre Estados Unidos e Irán y el estancamiento de las negociaciones para descomprimir el conflicto en Medio Oriente. La combinación de tensión bélica, riesgos sobre el suministro de petróleo y dudas sobre la inflación reconfiguró las expectativas de los inversores.

El dólar estadounidense avanzó levemente este lunes, recuperando terreno tras haber registrado una caída semanal moderada. El movimiento refleja un cambio en el humor del mercado, de un optimismo cauteloso por un posible acuerdo que garantizara la reapertura del estrecho de Ormuz, a una creciente preocupación por una prolongación del conflicto. El índice dólar subió 0,36% hasta 99,368 puntos, luego de haber cedido 0,4% en la semana previa.

El precio del petróleo se disparó más de 6% ante el temor a un bloqueo en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global Amirhosein Khorgooi. - ISNA

El estrecho de Ormuz, una arteria clave por donde circula cerca de un tercio del petróleo transportado por mar a nivel global, se convirtió nuevamente en el principal foco de atención. La posibilidad de interrupciones en esa vía, o incluso en rutas alternativas como el estrecho de Mandeb, encendió las alarmas en los mercados energéticos. El crudo llegó a dispararse más de un 6,5%, reflejando el temor a una restricción en la oferta global.

Ese salto en los precios energéticos tiene implicancias directas sobre la inflación, especialmente en economías altamente dependientes de las importaciones de energía, como las europeas. El impacto ya se hizo sentir en las bolsas del continente: el índice paneuropeo STOXX 600 cayó 0,8% y tocó su nivel más bajo en más de una semana, en una jornada marcada por la volatilidad.

La reacción del mercado no fue uniforme. Mientras la mayoría de los sectores registró pérdidas, las compañías energéticas avanzaron cerca de un 1,7%, beneficiadas por la suba del petróleo. Sin embargo, el tono general fue de cautela.

“Los mercados saben que las reservas de petróleo se están agotando rápidamente”, advirtió Chris Beauchamp, analista jefe de IG Group, quien señaló que las expectativas de normalización del suministro estaban condicionadas a la reapertura de los estrechos en junio, un escenario que hoy luce cada vez más lejano.

Inversores ajustan posiciones ante la expectativa de una política monetaria más dura en Estados Unidos Richard Drew - AP

El deterioro del clima geopolítico se profundizó tras conocerse que Irán suspendió el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de mediadores, en respuesta a los ataques contra el Líbano. A eso se sumaron nuevas acciones militares durante el fin de semana: Washington informó ataques contra defensas aéreas iraníes y drones en el Golfo, mientras que Teherán aseguró haber respondido con un ataque a una base aérea utilizada por fuerzas estadounidenses.

Este recrudecimiento de las tensiones alteró las expectativas de política monetaria en Estados Unidos. Antes del conflicto, el mercado descontaba la posibilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Ahora, con el petróleo en alza y el riesgo inflacionario en aumento, crecen las apuestas a una eventual suba del costo del dinero en los próximos meses.

El comportamiento de las divisas refleja ese giro. El euro cayó 0,44% frente al dólar, mientras que la libra esterlina retrocedió 0,3%. Por su parte, el yen japonés se debilitó hasta 159,7 unidades por dólar, acercándose a un nivel crítico que en el pasado motivó intervenciones de las autoridades japonesas para sostener su moneda.

Traders de divisas reaccionan a la incertidumbre global, con el euro y la libra en baja frente al dólar Ahn Young-joon - AP

En este contexto, los inversores también miran con atención los datos económicos que puedan ofrecer pistas sobre los próximos movimientos de la Fed. El reporte de empleo de Estados Unidos, que se publicará el viernes, aparece como una referencia clave. Las proyecciones indican la creación de 85.000 puestos de trabajo en mayo y una tasa de desempleo estable en 4,3%, cifras que confirmarían la resiliencia del mercado laboral.

A pesar del ruido geopolítico, algunos analistas destacan que las empresas han mostrado resultados mejores de lo esperado en el primer trimestre, con niveles sólidos de ventas y márgenes. Sin embargo, la incertidumbre domina las perspectivas. “Todas las compañías mencionaron el contexto incierto”, señaló Michael Field, estratega de Morningstar, quien anticipa que el segundo trimestre podría mostrar un estancamiento o incluso un retroceso, especialmente en sectores ligados al consumo.

Agencias AP y Reuters