Por qué un condado del sur de Los Ángeles liberó 100.000 mosquitos “pica tobillos” antes del verano

El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del condado de Orange (Ocmvcd, por sus siglas en inglés) puso en marcha un plan de liberación semanal de entre 50.000 y 100 mil ejemplares de Aedes aegypti en el sur de la ciudad de Los Ángeles. La medida responde a la necesidad de control de la especie, popularmente denominada “pica tobillos”.

Por qué liberan mosquitos estériles en California para frenar al Aedes aegypti

El Ocmvcd explicó en su web oficial que el programa emplea la técnica de insectos estériles (SIT) como método de control de tipo biológico. El proceso consiste en la crianza de mosquitos locales en distintos laboratorios.

Una vez que los insectos alcanzan la fase de desarrollo, los técnicos aplican diversas dosis de rayos X para lograr la esterilización de los machos. Según detalla el Ocmvcd, los machos liberados no pican a los seres humanos ni transmiten virus.

Tras la liberación en el área de intervención, los mosquitos con esterilización buscan el apareamiento con las hembras en libertad. Como resultado de esta interacción, los huevos que depositan las hembras no logran eclosionar, lo que interrumpe el ciclo de reproducción de la especie.

La meta final es disminuir la presencia del mosquito en la zona de forma paulatina. El Ocmvcd afirmó que esta técnica ya tuvo resultados exitosos contra la mosca de la fruta en zonas como Los Ángeles, Riverside y San Bernardino desde 1996.

Aedes aegypti en Orange County: cómo buscan frenar al mosquito transmisor de dengue

La elección del mosquito pica tobillos como objetivo del plan se debe a sus características de comportamiento y supervivencia. Los ejemplares de esta especie realizan ataques durante las horas del día y poseen resistencia ante los métodos de control de carácter tradicional.

Las autoridades señalaron que estos insectos tienen el potencial para transmitir virus como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla entre las personas.

El mosquitos pica tobillos puede ser portador de dengue, Zika y fiebre amarilla Pixabay

La detección de esta especie en Mission Viejo motivó elegir la ciudad para el inicio del proyecto piloto. Según informó Telemundo, la cantidad de mosquitos que se liberan cada semana presenta variaciones que dependen de la recolección de datos en las trampas instaladas en el territorio.

Impacto ambiental: por qué los mosquitos liberados no afectan a personas ni fauna

Pese a las dudas que puedan existir respecto a la seguridad de la medida para las personas y el medio ambiente, el Ocmvcd aclaró que solo las hembras de mosquito realizan picaduras, ya que requieren los nutrientes de la sangre para la producción de los huevos.

Los machos, que son los sujetos de la liberación, se alimentan de néctar y no representan una amenaza para la salud. Asimismo, los ciudadanos pueden identificar a estos ejemplares por la presencia de antenas con vello.

En cuanto al entorno natural, la técnica es específica y no afecta a otras especies. El Aedes aegypti tiene la clasificación de especie con carácter de invasión en California y no cumple una función esencial en la cadena de alimentación del ecosistema local.

La eliminación del mosquito pica tobillos no alteraría el ecosistema de Los Ángeles Pixabay

Según explicó el organismo, la reducción de su población tampoco genera daños a los animales que consumen insectos, como las aves o los murciélagos.

Cómo evitar criaderos de mosquitos en casa en California

Para evitar la gestación de criaderos en las viviendas, el Ocmvcd ofrece una serie de recomendaciones que incluyen:

Eliminar la totalidad de recipientes con acumulación de agua, como macetas y barriles.

Evitar el almacenamiento de agua.

Mantener el cierre de los botes de basura y contenedores de reciclaje.

Perforar agujeros de drenaje en los objetos que quedan a la intemperie.

Aplicar repelente con ingredientes como DEET o aceite de eucalipto limón en la piel.