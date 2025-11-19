Japón: un feroz incendio destruyó 170 hogares y provocó una masiva evacuación

TOKIO. — Un feroz incendio arrasó al menos con 170 hogares en la ciudad de Oita, Japón, y provocó una evacuación masiva de cientos de familias. El gobierno japonés dispuso ayuda militar para combatir las llamas y buscan personas desaparecidas.

El foco ígneo se inició el martes a la noche cerca de un puerto de la mencionada ciudad ubicada al sur de la isla principal de Kyushu, en circunstancias que aun se investigan, y se propagó rápidamente por fuertes vientos que azotaban la zona.

Incendio masivo en Japón: 170 viviendas en llamas

Enseguida se dispuso el accionar de decenas de bomberos y helicópteros del ejército con la intención de contener el avance de las llamaradas, que terminaron alcanzando y arrasando un barrio de Oita en el suroeste de Japón.

Según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón, al menos 170 viviendas se vieron consumidas por el fuego, pero no hubo heridos de gravedad gracias a la rápida evacuación de la zona.

Horas más tarde del inicio del incendio, diferentes imágenes de la televisión japonesa mostraban que al mediodía (2.30 hora de la Argentina) aún se elevaba humo de amplias zonas llenas de casas quemadas y dañadas, aunque ya no se veían llamas.

Incendio masivo en una zona residencial densamente poblada de la ciudad de Oita, Japón

Una residente declaró a la agencia de noticias Kyodo que huyó rápidamente sin muchas de sus pertenencias porque el fuego “se propagó en un abrir y cerrar de ojos”.

Decenas de camiones y más de 200 bomberos fueron movilizados para combatir el incendio, que aún no estaba totalmente controlado casi 20 horas después de haber comenzado.

La Fuerza Terrestre de Autodefensa envió dos helicópteros militares UH1 para unirse a las labores de extinción de incendios.

La primera ministra, Sanae Takaichi, se expresó en X con un comunicado en donde ofreció su solidaridad con los afectados por el incendio y prometió “brindarles el máximo apoyo”.

“El gobierno estableció una oficina de enlace informativo para recabar información, y la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio del Interior y Comunicaciones envió personal a la zona”, adelantó Takaichi y agregó: “Además, en respuesta a una solicitud del gobernador para ayuda en casos de desastre, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Autodefensa están utilizando helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa para recopilar información y realizar actividades aéreas de extinción de incendios”.

En ese sentido, buscó traer tranquilidad sobre las personas desaparecidas: “Esperamos sinceramente que se encuentren a salvo aquellos cuyo paradero se desconoce, y ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a los residentes que actualmente están evacuando en medio del frío”.

Y finalmente, agradeció el trabajo de los rescatistas: “También queremos expresar nuestro agradecimiento a los departamentos de bomberos, a los funcionarios del gobierno local, a las Fuerzas de Autodefensa y a la policía por sus esfuerzos para responder a la situación”.

Con información de AFP y Reuters.