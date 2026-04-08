JD Vance reconoció que la tregua con Irán es fragil y lanzó una advertencia para Teherán

WASHINGTON.- Luego de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, advirtió este miércoles que la tregua con Teherán es “frágil” e instó al régimen a negociar de “buena fe”, al remarcar que Donald Trump está “impaciente por avanzar”.

“Si los iraníes actúan de buena fe para trabajar con nosotros, creo que podemos conseguir un acuerdo”, señaló Vance desde Budapest donde el número dos de Trump llegó para dar un espaldarazo a la campaña electoral del primer ministro nacionalista, Viktor Orban.

En caso contrario, el funcionario advirtió que el régimen descubrirá que el presidente de Estados Unidos “no es alguien con quien se pueda jugar”. Y tras ello señaló: “Está impaciente. Está impaciente por avanzar”.

En diálogo con la prensa, el número dos de Trump aseguró que a lo largo del conflicto bélico en Medio Oriente Estados Unidos demostró que aún mantiene “un claro poder militar, diplomático y una extraordinaria influencia económica”.

Y dirigiéndose a Irán, sentenció: “Si van a mentir, si van a hacer trampa, si intentan impedir incluso la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos”.

Las declaraciones de Vance se dan horas después que el mandatario norteamericano anunciara en su red social que acordó suspender por dos semanas los ataques contra Irán, para llegar a un acuerdo que reabriera el estrecho de Ormuz, tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército de ese país, Asim Munir.

Alto el fuego temporal

Irán, Estados Unidos e Israel alcanzaron el miércoles un alto el fuego de dos semanas, un acuerdo de última hora que permitió al presidente Donald Trump, retractarse de sus amenazas de desatar una campaña de bombardeos que destruiría la “civilización” iraní.

Pero todavía se desconoce la letra chica del acuerdo y aún no está claro cuándo entraría en vigor, qué incluye y si podrá conducir a una paz duradera, ya que las partes implicadas presentaron visiones muy diferentes de los términos.

Horas después del anuncio, Emiratos Árabes Unidos reportó el miércoles por la tarde que sus defensas antiaéreas estaban disparando contra una andanada entrante de misiles iraníes. El ejército de Kuwait, por su parte, dijo que sus fuerzas respondían a una “extensa oleada” de ataques con drones.

Irán dijo que le permitiría formalizar su nueva práctica de cobrar a los barcos que pasen por el crucial estrecho de Ormuz, si bien no se especificaron los término, ni tampoco si las embarcaciones se sentirían seguras usando la crucial vía de tránsito para el petróleo.

Pakistán, que ayudó a mediar el acuerdo, Egipto y Francia aseguraron que se pausarían los combates en Líbano, donde Israel ha lanzado una invasión terrestre contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por la República Islámica.

Si bien Israel expresó su apoyo al acuerdo de alto al fuego de dos semanas alcanzado entre Washington y Teherán, pero precisó que este “no incluye a Líbano”.

Según la Agencia Nacional de Información (Ani, oficial), este miércoles hubo varios ataques que tuvieron como objetivo localidades del sur del país.

Uno de esos ataques alcanzó un edificio de la región de Tiro, según un corresponsal de la AFP, poco después de una nueva orden de evacuación del ejército israelí que se refería a este sector específico.

El portavoz del ejército en lengua árabe, el coronel Avichay Adraee, también ordenó en X a los habitantes de una amplia zona, entre la frontera israelí y el río Zahrani, a unos 40 km más al norte, que evacuaran sus casas, y afirmó que “la batalla continúa”.

Las fuerzas del Estado hebreo ocupan actualmente una parte del sur de Líbano.El ejército libanés, por su lado, pidió a los desplazados “esperar antes de regresar” al sur del país por precaución.