Advierten por fallas de seguridad en el lujoso Air Force One que Qatar le regaló a Trump

WASHINGTON.- La decisión del presidente Donald Trump de regresar a Estados Unidos de Turquía a bordo del antiguo Air Force One, volvió a reavivar la polémica sobre las medidas de seguridad del nuevo lujoso avión reacondicionado que Qatar le regaló al mandatario.

De acuerdo a expertos en aviación y seguridad, citados por The New York Times, el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 donado por Qatar a Trump, a principios de mes, no cuenta con las contramedidas defensivas que caracterizaban al modelo anterior, lo que podría representar riesgos potenciales para su utilización.

Ante esas preocupaciones, el Congreso norteamericano solicitó a la administración que divulgue los detalles técnicos de la aeronave donada por Qatar y precise si cumple con los requisitos de seguridad necesarios para el transporte presidencial.

Los legisladores remarcaron que la protección del avión es un aspecto esencial no solo para garantizar la seguridad del presidente de Estados Unidos, sino también de todo el personal que integra la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump en el estreno del nuevo Air Force One donado por Qatar SAUL LOEB - AFP

Frente a este escenario, la administración de Trump salió a desmetir las versiones. “El nuevo Air Force One es un avión de última generación, equipado con protocolos de seguridad del más alto nivel que garantizan la protección del presidente y de su equipo”, afirmó en un comunicado el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El funcionario agregó que, como el propio Trump señaló recientemente, “hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen como objetivo”.

Y tras ello aclaró: “Utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición, incluidas tácticas de distracción y engaño, para hacer frente a esas amenazas”.

Pese a las recientes declaraciones de la Casa Blanca, la administración de Trump reconoció en un comunicado emitido días atrás que si bien la aeronave se encontrana en condiciones de transportar al mandatario, no contaba con todo el equipamiento que suele tener un Air Force One, según consignó The New York Times.

Antes de su estreno, a principios de julio, la Fuerza Aérea explicó que el avión recibió importantes adaptaciones para cumplir con los estándares presidenciales. Aunque evitó detallar los sistemas instalados, recordó que los Air Force One cuentan con sofisticados equipos de defensa electrónica, capaces de interferir radares y sistemas de seguimiento infrarrojo enemigos. También disponen de dispositivos para desviar misiles guiados por radar y señuelos infrarrojos diseñados para confundir proyectiles con búsqueda de calor.

La intención del administración de Trump es que el Boeing 747 que pertenecía al gobierno catarí reemplazara de manera transitoria a los dos Air Force One que llevan más de tres décadas en servicio, hasta que Boeing entregue los nuevos modelos previstos para 2028.

Estreno

La presentación oficial del avión se produjo el 1 de julio durante el viaje de Trump a Dakota del Norte, donde encabezó la inauguración de un museo dedicado al expresidente Theodore Roosevelt.

JUST IN: President Trump arrives in North Dakota, marking his first trip aboard the new Air Force One. pic.twitter.com/ynn45Wiy9x — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

La nueva incorporación desató críticas éticas, constitucionales y de seguridad desde que se conoció que el gobierno de Qatar entregaría la aeronave como obsequio a Estados Unidos.

El Boeing había pertenecido al gobierno de Qatar y su transferencia provocó un intenso debate en Washington. Los críticos cuestionaron que un mandatario estadounidense aceptara un avión de lujo de un gobierno extranjero y advirtieron sobre los límites constitucionales para recibir obsequios de otros Estados.

También plantearon dudas sobre la seguridad de una aeronave destinada a cumplir una de las funciones más sensibles del gobierno norteamericano.

En aquel entonces, la Fuerza Aérea estadounidense aseguró que el avión cumplía con los requisitos exigidos para transportar al presidente y recordó que las reformas se realizaron antes de su incorporación definitiva a la flota presidencial.

Agencias Reuters, AP y Ansa