José Mujica: "Hay feministas pitucas que tienen sirvientas a las que explotan"

El expresidente de Uruguay, José Mujica Fuente: Reuters

19 de febrero de 2020 • 19:29

MONTEVIDEO.- El expresidente y senador electo uruguayo José Mujica fue consultado por El Diario de España por sus declaraciones de hace dos meses cuando manifestó que la agenda de derechos "es una expresión de la estupidez humana" y el feminismo "es bastante inútil" porque "no puede "sustituir a la lucha de clases".

"A muerte, lo pienso así. El feminismo es una reivindicación importantísima. Pero pará, que hay feministas pitucas que tienen sirvientas a las que explotan, que pelean por sus derechos empresariales y están a la cabeza en las representaciones políticas", señaló Mujica.

Sin embargo, aclaró que también "hay mujeres esclavizadas en los barrios pobres, donde el patriarcado es más fuerte que en ningún lado. Esas son las que me preocupan, no solo por ser mujeres, sino por ser pobres y estar discriminadas por ello".

El 20 de diciembre, un día después de las declaraciones que encendieron la polémica, Mujica aludió a la en ese momento senadora Constanza Moreira diciendo que era "burra" y que "nunca entendió nada".

Tres días más tarde, Mujica pidió disculpas por sus dichos sobre el feminismo y también se retractó de las críticas a Moreira.

Por otra parte el expresidente dialogó con al diario español sobre la situación de Bolivia y Venezuela .

En el caso boliviano, Mujica reconoció que "las debilidades del partido al que pertenece Evo Morales le obligaron a f orzar una candidatura que puede ser criticable y que no está bien, pero eso no justifica lo que vino después, que es espantoso. Ha habido una represión feroz en Bolivia y los organismos internacionales no dicen nada. La OEA no dice nada, nadie dice nada, hacen gárgaras con la democracia", indicó.

Respecto de Venezuela, dijo: " Juan Guaidó está haciendo turismo internacional. Tiene mucho apoyo internacional, pero tiene un problema de gallo enano. En Venezuela es un presidente decorativo, es todo un papelón. Yo no veo otro camino que una buena negociación o algo por el estilo, pero a los gritos y al ataque, no".