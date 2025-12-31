Francia endurece los requisitos de residencia y nacionalidad y reaviva el debate tras el caso Clooney

PARÍS.— Francia endurecerá a partir del 1 de enero las condiciones para que los extranjeros no europeos accedan a la residencia y a la nacionalidad, con la introducción de dos nuevos exámenes obligatorios de conocimientos cívicos y de idioma francés. La reforma, que forma parte del llamado Contrato de Integración Republicana (CIR), aprobado en enero de 2024, apunta a reforzar las exigencias de integración y ya genera debate político y social.

A partir de 2026, ambos exámenes serán obligatorios para cualquier extranjero no europeo en situación regular que solicite por primera vez un permiso de residencia plurianual —de entre dos y cuatro años— o un estatus de residente permanente. Las pruebas también se exigirán a quienes aspiren a la naturalización francesa, además de la entrevista individual que ya rige en la actualidad.

Museo del Louvre Kiran Ridley - Getty Images Europe

El examen de conocimientos cívicos, que será pago y tendrá una duración de 45 minutos, se realizará de manera digital en centros autorizados. Constará de 40 preguntas de opción múltiple sobre cinco grandes ejes: principios y valores de la República, derechos y deberes en la vida en Francia, sistema institucional y político, historia, geografía y cultura, y vida en la sociedad francesa. Para aprobarlo será necesario responder correctamente al menos el 80% de las preguntas. No habrá límite de intentos, pero superar la prueba será indispensable para obtener un permiso de larga duración.

En materia lingüística, las exigencias también se elevarán. A diferencia del sistema actual —que solo requería acreditar la asistencia a cursos de francés—, los solicitantes deberán presentar un diploma oficial que certifique un nivel más alto de dominio del idioma. Además, el Estado dejará de financiar estos exámenes, cuyo costo oscilará entre 100 y más de 200 dólares, según el caso.

La polémica por el caso Clooney

George Clooney y su esposa Amal Clooney Alberto Pezzali� - Invision�

El endurecimiento de las reglas coincidió con una controversia política a raíz de la reciente naturalización del actor estadounidense George Clooney, su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus hijos, una decisión que generó críticas dentro del propio gobierno.

La ministra delegada de Interior, Marie-Pierre Vedrenne, consideró que el otorgamiento de la nacionalidad al actor “no envía el mensaje correcto”, en un contexto en el que Francia se dispone a endurecer considerablemente las pruebas de idioma y de integración. “Comprendo el sentimiento de doble rasero que pueden tener algunos franceses”, afirmó en declaraciones a la radio pública France Info, al recordar que el propio Clooney reconoció a principios de diciembre que el francés se le seguía dando “igual de mal” pese a haber tomado unas 400 horas de clases.

Sus declaraciones, sin embargo, fueron matizadas por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien se distanció de esa postura y negó la existencia de un trato privilegiado. “No hay ningún doble rasero; se trata de una decisión de la autoridad pública conforme a la ley”, aseguró.

El decreto de naturalización de la familia Clooney fue publicado el sábado en el Diario Oficial y confirmado el lunes por la AFP. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores francés subrayaron que el caso “cumple plenamente con las condiciones legales” previstas para este tipo de procedimientos.

La ministra delegada de Interior de Francia, Marie-Pierre Vedrenne, se dirige a la cámara baja del Parlamento francés, en París, el 5 de noviembre de 2025. THIBAUD MORITZ� - AFP�

Según la normativa vigente, la nacionalidad francesa puede concederse por naturalización a cualquier extranjero francófono que lo solicite y que contribuya, mediante una labor destacada, al prestigio de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales. La cancillería destacó, en ese sentido, el liderazgo de George Clooney en la industria cinematográfica a escala mundial y el trabajo de Amal Alamuddin Clooney, reconocida abogada especializada en derechos humanos, que colabora regularmente con instituciones académicas y organizaciones internacionales con sede en Francia.

La pareja adquirió en 2021 una casa de campo y un viñedo en Brignoles, en el sureste del país. Aunque no reside allí de manera permanente, Clooney ha descrito la finca como “el lugar más feliz para nosotros”.

El contraste entre el endurecimiento de las exigencias para miles de extranjeros y la naturalización de una figura internacional reavivó el debate sobre integración, equidad y criterios de excepción, en un tema que promete seguir generando controversia en Francia en los próximos meses.

