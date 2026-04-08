Josefina Dowbor, la joven argentina que vive en Reino Unido y será candidata en las elecciones en Londres

En mayo de este año, Reino Unido celebrará elecciones locales en las que los ciudadanos se acercarán a las urnas para elegir a sus representantes municipales y concejales y una argentina tiene muchas chances de quedar entre las elegidas. Se trata de Josefina Dowbor Musinicki, candidata a concejal por el Partido Verde en el municipio de Islington, al norte de Londres.

Jo —como se identifica en redes— nació “por casualidad” en Londres, pero al mes ya estaba de vuelta en el interior de la provincia de Buenos Aires, en donde se crio y pasó su infancia y adolescencia. “Mi familia es multicultural: mis padres son de la Argentina, pero mi papá tiene raíces polacas e inglesas. Yo crecí en el campo, en Luján”, dijo en diálogo con LA NACION.

A los 15 años viajó por primera vez a Londres y, según contó, se enamoró de la ciudad y comenzó con la idea de mudarse a la metrópoli inglesa. Sin embargo, sus planes cambiaron y terminó en la prestigiosa universidad La Sorbona, en Francia.

Josefina Dowbor en una de las marchas a favor de Palestina. Instagram

Así fue como la política y el activismo aparecieron por primera vez en su vida: “Me mudé allá en 2018 a estudiar Historia. Ahí aprendí de política y eso se volvió el centro de mi vida: entré por la educación pública... Si no era por la educación pública yo jamás hubiera podido haber estudiado“.

“En ese entonces, el presidente [Emmanuel Macron] cambió una ley para que los extranjeros tuvieran que empezar a pagar las universidades; eso era un error y fue bastante controversial. Ahí empezó mi activismo. Al final, logramos que los estudiantes ya anotados y los de los próximos años no tuvieran que pagar. Eso me abrió las puertas a la pasión que tengo hoy”, reflexionó la joven.

Años más tarde, luego de la pandemia del Covid-19, Dowbor decidió cumplir el sueño que tenía pendiente desde la adolescencia y mudarse a Londres. Su vida desde entonces se dividió en dos mundos: por un lado, su rol en el ámbito profesional de las finanzas y los eventos corporativos. Y, por el otro, desde 2023 volcó todo su tiempo libre en el activismo y la política.

Alineada con los ideales de su partido político, en sus redes sociales la argentina se muestra a favor de Palestina, de la comunidad LGBTIQ+ y de diversas causas relacionadas al cambio climático. El Partido Verde de Inglaterra y Gales (GPEW) —o Green Party, como se lo conoce en el Viejo Continente— es una fuerza política de izquierda progresista fundada en 1990 con presencia creciente en Londres, y actualmente es el principal partido político ecologista británico.

Elecciones locales

La joven de 26 años se postula a concejal en el municipio de Islington. Nic Whetherill (Marzo 2026; Arsenal, Londres)

Esta es la segunda vez que Dowbor se postula. La primera fue en 2024, cuando tuvo que reemplazar de emergencia a otro candidato que se retiró en medio de la campaña. “Lo hice para probar y quedé segunda y triplicando los votos de las últimas elecciones del partido, que habían sido en 2022″, recordó.

“Dos años después, vivo en donde soy candidata, en Islington. Fui elegida para ser candidata en el distrito del Arsenal, en donde hay mucho amor al fútbol y ahí hay una gran conexión con los argentinos”, destacó en diálogo con este medio. En el municipio en el que se postula está también ubicado el Emirates Stadium, estadio actual del Arsenal F.C.

Las encuestas son positivas, dijo. “Los ‘greens’ están en un momento histórico interesante. Están demostrando ser una solución contra la extrema derecha. Tienen una política progresista y eso significa que las chances de ganar son altas", consideró y añadió: “Crecieron por la desilusión con el Partido Laborista [que actualmente gobierna en Reino Unido]. Antes era un partido que representaba a la clase trabajadora y progresivamente pasó a tener políticas ambiguas y falta de soluciones".

Entre las propuestas de la que se convertiría en la primera mujer argentina en llegar a un cargo así en el Reino Unido —tal como ella misma destacó— se encuentran tres puntos principales: la vivienda, el medio ambiente y la seguridad. “El costo de vida en Londres es muy alto y el gobierno, históricamente Laborista, no resolvió esos problemas. Hay que invertir en viviendas del Estado y cambiar el presupuesto que da el gobierno nacional al municipal”, subrayó.

Dowbor se muestra cercana a sus tradiciones argentinas en redes. Instagram

La política argentina

“Me pone triste lo que sucede en la Argentina. Los problemas de acá suenan ridículos comparado con lo que pasan mis amigos argentinos que no tienen trabajo”, lamentó al analizar la situación actual de su país.

Dowbor dijo a LA NACION que la Argentina tiene un problema de “bipartidismo cultural y político” que termina por generar un conflicto entre la gente. De esta forma, las personas se posicionan de un lado o del otro y “se obsesionan con defender a un político que no hace lo mismo por ellos”.

Al ser consultada sobre su opinión sobre el presidente Javier Milei, fue contundente: “Como persona progresista, no me gusta mucho. Al mismo tiempo, entiendo por qué la gente lo votó“. ”Me parece que no está haciendo mucho por arreglar las tantas divisiones que hay en el país. Yo creo que hay que tener empatía por la gente que lo defiende y lo va a seguir votando por el miedo a lo que había antes“, deslizó.

Para cerrar, se refirió a su situación como argentina en el Reino Unido y al histórico conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. “Soy argentina pero también me considero londinense”, reflejó. “Es una situación particular. Es complicado. Represento un país pero vengo de otro: tengo que tener cuidado porque es sensible para ambos lados, es un hecho histórico reciente y no se considera resuelto", explicó.

Al tratarse de una candidata local, no puede presentar proyectos relacionados a la temática, pero sí anticipó que tiene interés en hacerlo en un futuro: “Si un día estoy en una posición alta me encantaría buscar una solución diplomática que resuelva años de tensión. La gente que vive ahí tiene que ser respetada“. Y cerró: ”Fue consecuencia de dos gobiernos que en los 80 causaron una guerra".