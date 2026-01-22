Reino Unido busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16, como hizo Australia

REINO UNIDO.- La administración de Keir Starmer sufrió un inesperado revés parlamentario, este miércoles, luego de que la Cámara de los Lores aprobara agregar una enmienda al proyecto de ley sobre el bienestar de los niños y las escuelas (schools bill) -que impulsa el Gobierno- para prohibir las redes sociales a menores de 16 años, al igual que lo hizo Australia hace algunas semanas.

En la Cámara alta, la votación resultó afirmativa por 261 votos a favor y 150 en contra, y contó con el apoyo de los conservadores, los liberales demócratas, partidos independientes y dos parlamentarios del Partido Laborista.

Desde el Gobierno aseguran que podrán revocar la enmienda cuando el proyecto vuela a la Cámara de los Comunes y Starmer adelantó que se realizará una consulta gubernamental para recopilar la información necesaria antes de tomar una decisión, según informó The Guardian.

En la Cámara de los Lores, la votación resultó afirmativa por 261 votos a favor y 150 en contra Archivo

Sin embargo, en la Cámara de los Comunes los aliados del primer Ministro no tendrían la victoria asegurada, dado que un bloque de al menos 60 parlamentarios laboristas ya expresaron su intención de apoyar la prohibición.

El avance de la medida en Reino Unido tomó fuerza a raíz de la aprobación de un proyecto similar en Australia, en donde se definió que al menos 10 plataformas de redes sociales -entre las que figuran Tik-Tok, YouTube e Instagram- estén prohibidas para menores de 16 años.

La enmienda que avanza en Westminster, tiene como objetivo limitar el acceso de los menores a las redes sociales, las cuales dejarían de estar disponibles, y por lo tanto las empresas tecnológicas pasarán a estar obligadas a implementar controles de edad “altamente efectivos” para vigilar este acceso, según informó BBC.

El gobierno de Keir Starmer llamará a consulta gubernamental HENRY NICHOLLS - Pool AFP

Entre las voces que apoyan la propuesta, se destaca la del exministro de Educación conservador Lord Nash, quien planteó que el uso de las redes sociales por parte de los niños representa una “catástrofe social”. En cambio, auguró que la prohibición podría darle a los adolescentes “unos años más para madurar” antes de usar plataformas en la web.

Según sus palabras, habría evidencia “abrumadora” respecto del daño que causa el uso de las redes sociales a una temprana edad y argumentó que como consecuencia de esta exposición se generan “problemas de salud mental, radicalización en línea y comportamiento disruptivo en las aulas”.

Por el contrario, voces reacias a la aplicación de la enmienda, como la de la laborista Lord Knight de Weymouth, sostienen que una prohibición masiva a las principales plataformas de redes sociales podría “empujar a los adolescentes hacia plataformas menos reguladas”.

Las posiciones sobre los beneficios de una prohibición a las redes sociales están divididas Archivo

Además, planteó que este baneo “privaría a los niños de los aspectos más positivos de las redes sociales” y que lo mejor sería escuchar a los jóvenes durante la consulta gubernamental.

No obstante, el portavoz oficial del Gobierno, David Parés, fue terminante con la postura de Downing Street: “Nuestra posición es clara: no aceptaremos la enmienda. Este es un asunto extremadamente complejo. Creemos que lo correcto es recopilar la evidencia y el conocimiento necesarios antes de modificar la ley”, explicó.

“La consulta gubernamental, que durará tres meses, evaluará los méritos de una prohibición para menores de 16 años, así como toques de queda nocturnos y medidas para prevenir el “doom-scrolling”, dijo y agregó: “También se estudiará si las empresas de redes sociales podrían implementar controles de edad más estrictos y podrían verse obligadas a eliminar o limitar funciones “que impulsan el uso compulsivo de las redes sociales”.