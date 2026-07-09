La historia de amor de Bonnie Tyler: 53 años de matrimonio, una pérdida devastadora y un doloroso escándalo

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada“, anunció en redes sociales el entorno de la querida cantante británica de la voz ronca y rasgada, Bonnie Tyler, que murió ayer a los 75 años.

La primera dama del rock, como también se la conocía, llevaba 53 años de casada con el gran amor de su vida, el británico Robert Sullivan (82), exjudoca —participó en los Juegos Olímpicos de 1972, en Múnich— y exitoso promotor inmobiliario a quien había conocido alrededor de 1969. En esa época, la incipiente artista —que todavía llevaba su verdadero nombre, Gaynor Hopkins— cantaba en bares de la localidad de Swansea, en Gales, mientras que Sullivan era el gerente de uno de esos lugares donde ella se había presentado. “El día que conocí a Robert fue amor a primera vista. Lo miré y pensé: “¡Guau! Se parece a Warren Beatty”, contó Tyler tiempo después. El flechazo fue tal que la relación avanzó a paso firme y la pareja dio el “sí, quiero” cuatro años después, el 4 de julio de 1973. “Fue mi primer novio formal. Sigo muy enamorada de él y él de mí. Nunca nos peleamos. Es muy guapo, lo cual ayuda”, dijo en 2012 a The Guardian.

Tyler y Sullivan se casaron en julio de 1973, cuatro años después de haberse conocido ullstein bild - ullstein bild

“Creo que el secreto de nuestro éxito es que nos conocimos antes de que yo fuera famosa”, agregó sobre las claves para un matrimonio duradero. Y, si bien reconoció que hubo algunos romances pasajeros al principio, lo atribuyó a que eran jóvenes y a que, en realidad, no significaron nada. “No toleraría algo así ahora, ni esperaría que él lo hiciera, pero eran los años setenta. Viajaba sin él. Tenía su propio negocio y no podíamos viajar juntos”, recordó en una entrevista de ese mismo año. “Tuvimos altibajos, pero si lográs superarlo todo, te hace más fuerte”, remarcó la cantante.

“Fue terrible”

También en diálogo con The Guardian, al momento en que llevaban 39 años de casados, Tyler reveló el motivo por el que no habían tenido hijos. “Desgraciadamente no pudimos formar nuestra propia familia. Lo que pasó fue que, al casarnos, dijimos que esperaríamos siete años antes de tener hijos, pero para entonces mi carrera profesional estaba en pleno auge. Lo fuimos posponiendo hasta que yo tenía 39 años y él, 41. De repente, sentí un fuerte instinto maternal, así que me pareció el momento adecuado”, explicó por entonces.

Sin embargo, pese a que quedó embarazada “muy pronto”, a los dos meses y medio sufrió un aborto espontáneo. “Fue terrible en aquel momento”, aseguró la intérprete de “Total Eclipse of the Heart”. “Lo intentamos de nuevo, pero después de dos años no había pasado nada, así que pensamos que simplemente no estaba destinado a ser”, sostuvo, a la vez que agradeció por estar rodeada del amor de ”una familia numerosa" compuesta por cinco ahijados, 16 sobrinos y 12 sobrinos nietos. “No me faltan niños en mi vida”, destacó.

El bajo perfil que cultivó el matrimonio a lo largo de las décadas se rompió en 2016 cuando una fanática francesa de Bonnie Tyler llamada Meghann Pernot, que por entonces tenía 25 años, aseguró en una entrevista con el diario inglés The Mirror que había tenido una relación paralela con Robert Sullivan durante 18 meses. “Al principio, pensé que eran una pareja libre, es decir, que mantenían una relación abierta. Es algo habitual en el mundo del espectáculo”, dijo la joven al recordar los inicios del amorío que supo acaparar los titulares de la prensa inglesa.

Bonnie Tyler y Robert Sullivan en una foto que la cantante había compartido en 2023 en su cuenta de Instagram

Sin embargo, Tyler y Sullivan superaron esa crisis y se mantuvieron unidos hasta el final. Juntos repartían su tiempo entre su residencia de Mumbles, un área cercana a Swansea, en Gales, y su villa de Albufeira, en la región del Algarve, Portugal. De hecho, fue en en la localidad de Faro, próxima a su residencia lusa, donde la cantante fue hospitalizada en mayo pasado para una intervención quirúrgica de urgencia por un problema intestinal. Se estima que la pareja acumuló un patrimonio neto de 40 millones de dólares gracias a la carrera musical de Tyler y los negocios inmobiliarios de Sullivan.