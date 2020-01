Juan Guaidó, dentro del Parlamento: "Esta es la muestra de que es posible"

El presidente encargado de Venezuela ingresó al palacio pese al bloque de la Policía de Maduro Crédito: Captura tv

7 de enero de 2020 • 12:14

CARACAS (AP).- Escudos, cámaras, empujones, policías, legisladores, chavistas, opositores, gritos, alboroto. Los alrededores del Palacio Legislativo de Venezuela son un caos, al tiempo que el líder opositor y presidente encargado, Juan Guaidó, consiguió atravesar ese tumulto e ingresar al recinto.

" Ha sido una gran hazaña ingresar aquí", dijo Guaidó ya al frente de la sesión y agregó: " Esta es la muestra de que es posible, unidos, organizados y con firmeza. Nos corresponde instalar el periodo ordinario de sesiones. Estamos firmes. Señores del mundo, sé que es difícil entender lo que pasa hoy en Venezuela. Estamos en catástrofe humanitaria".

Así, en medio del caos, el presidente encargado, que asumió al frente del gobierno de Venezuela a principios del año pasado tras denunciar que las últimas elecciones en las que fue elegido Nicolás Maduro fueron fraudulentas, recuperó el control de la Asamblea Nacional luego de que las fuerzas de seguridad -fieles al chavismo- le impidieron el acceso y se instalara una directiva paralela integrada por desertores del bloque opositor.

Antes, desde los alrededores del palacio, entre golpes, había declarado: "Le pido espacio a la prensa. Hay mucha violencia del gobierno represivo. Vamos a disponernos a sesionar. Acá todavía ho hay sesión, no hay ninguna sesión. Hay violadores, cómplices de la dictadura que no tienen mayoría, que no fue instalada".

"Aquí estamos para defender los derechos. Vamos a hacer todo lo posible para que ingresen los diputados y poder sesionar. Si ellos lo prohíben físicamente, buscaremos otra alternativa, no se preocupen. Acompáñennos en esta ruta, seguimos juntos", agregó entonces. Asimismo, destacó que cualquier cosa que ocurra dentro del Parlamento y que no esté liderada por la oposición se encuentra dentro del "terreno de la dictadura".

" No es la Guardia Nacional quien decide, es el pueblo de Venezuela", dijo.

Guaidó salió de la sede del partido Acción Democrática, ubicada en el norte de la capital, en una camioneta mientras que los demás legisladores se trasladaron en cuatro colectivos. El dirigente, que fue reelecto el domingo por la mayoría opositora como presidente de la Asamblea Nacional en un improvisado acto que se realizó en el diario El Nacional, convocó a una sesión en el palacio legislativo para debatir los incidentes del fin de semana.

El otro presidente

Luis Parra, quien asumió como presidente de la Asamblea en una reunión sin quorum, también citó a una sesión en el Legislativo para debatir sobre la escasez de combustible en el país, los salarios y las liberaciones de políticos, propuesta que coincidió con la excarcelación que realizaron anoche las autoridades de cinco detenidos que la oposición identifica como "presos políticos".

Parra, quien fue expulsado en diciembre del partido opositor Primero Justicia tras ser implicado en un caso de corrupción, fue juramentado el domingo como jefe del Congreso en una confusa sesión en la que participó un grupo de diputados oficialistas y 17 congresistas que desertaron del bloque opositor.

El político defendió su nombramiento asegurando que en la sesión en la que fue elegido había un quorum reglamentario de 150 diputados y que 81 congresistas votaron por él. Guaidó negó la información de Parra y sostuvo que la directiva paralela fue electa por 28 diputados oficialistas y 17 disidentes de la oposición.