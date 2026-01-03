¿Y si el derrocamiento de Maduro no implica la caída del chavismo?

Al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció al mundo que una operación militar estadounidense había capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, difundió un video a través de redes sociales y el canal de televisión Telesur detallando el ataque sufrido por su país. Estos dos acontecimientos dejan claro que el derrocamiento de Maduro podría no implicar, al menos no de inmediato, el derrocamiento del chavismo.

La declaración del Ministro de Defensa de Venezuela

Fuentes en Caracas especulan sobre la posibilidad de que Maduro fuera “entregado a los estadounidenses” por las fuerzas militares venezolanas. ¿Qué fuerzas militares? Hasta la fecha, nadie tiene la respuesta. Pero no se puede descartar la posibilidad de algún tipo de colaboración interna con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Otras especulaciones hablan de una negociación entre Maduro y Estados Unidos. En ese caso, la solución negociada sería precisamente eso: la salida de Maduro. El futuro del país sigue siendo incierto.

El general Padrino López ha dirigido el Ministerio de Defensa durante más de diez años y siempre ha sido considerado un aliado incondicional de Maduro.

En los últimos meses, los intentos de la oposición y Estados Unidos de provocar una escisión en la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) han sido constantes. Quizás este objetivo se haya logrado. ¿Qué papel jugó Padrino en esta eventual escisión? Esa es otra pregunta que sigue sin respuesta. En su declaración, el general rechaza la posibilidad de un “cambio de régimen”. Habla de “resistir” y “ganar”, y afirma que sigue las órdenes del “presidente” Maduro, quien, en ese momento, según Trump, ya se encontraba fuera del país.

El general Padrino López reside en Fuerte Tiuna, uno de los objetivos militares de la operación estadounidense de esta mañana. En medio de rumores de su muerte, el ministro apareció en el video con su uniforme, detallando los ataques. Habló de misiles y defendió la unidad del país. ¿Será Padrino el hombre de la resistencia, o quizás el futuro hombre fuerte de Venezuela, con la aprobación de Estados Unidos? No se puede descartar nada. El chavismo podría sobrevivir y mutar. Maduro era el presidente del país, pero el chavismo va mucho más allá del ahora depuesto presidente venezolano.

En este contexto, llama la atención el silencio de la líder opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, dado que constantemente abogaron por la intervención extranjera en el país y pidieron el apoyo de las fuerzas armadas venezolanas para derrocar a Maduro.