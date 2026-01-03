El duro mensaje de Carlos Mata ante la noticia de la captura de Nicolás Maduro

La noticia de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una inmediata conmoción internacional y una fuerte repercusión en redes sociales. En ese contexto, distintas figuras del ámbito artístico comenzaron a expresar sus posturas. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Carlos Mata, quien recurrió a una escena histórica del cine venezolano para dejar sentada su posición.

El actor y cantante venezolano de 73 años compartió en su cuenta de Instagram un fragmento de la película Luisa, donde interpreta a Juan Bautista Arismendi, uno de los próceres de la independencia del país. En la escena elegida, el personaje levanta una copa y pronuncia una frase que rápidamente fue leída como un comentario referido a la coyuntura actual: “Celebremos que están comenzando a caer los tiranos. A su salud”.

Sin necesidad de agregar palabras propias, el gesto de Mata fue interpretado por sus seguidores como una clara señal de apoyo a un cambio político en Venezuela. El video se viralizó en cuestión de minutos y acumuló cientos de likes y comentarios. Entre los mensajes más repetidos se leyeron expresiones como: “Por una Venezuela libre”; “El mejor brindis del mundo” y “Argentina también lo festeja”.

Las reacciones en redes sociales al posteo de Carlos Mata (Foto: Captura de pantalla de Instagram @carlosmatareal)

La escena pertenece a Luisa, un amor amenazado de muerte, un largometraje dirigido por Juan Carlos Wessolossky y producido junto a Adolfo López Sojo, que reconstruye hechos reales ocurridos entre los años 1813 y 1818, en pleno proceso independentista venezolano. La película narra la historia de amor y resistencia de Juan Bautista Arismendi y Luisa Cáceres de Arismendi, dos figuras clave en la lucha contra la dominación de la corona española.

En la trama, Arismendi es separado de su esposa mientras las fuerzas realistas los persiguen sin tregua. Luisa es encarcelada en el Castillo de Santa Rosa, donde sufre gran cantidad de torturas, mientras él sigue su combate por la libertad. Con un destacado elenco encabezado por Eliana López, Carlos Mata, Víctor Cámara y Miguel Ferrari, la película se distinguió por su cuidada puesta en escena, el trabajo de vestuario, la utilización de grandes exteriores y la participación de numerosos extras, que lograron una obra de época muy bien ambientada.

Otros famosos que se expresaron tras la caída de Nicolás Maduro

El mensaje de Carlos Baute luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro

Carlos Mata no fue el único artista venezolano que se refirió a los hechos ocurridos en las últimas horas. Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante Carlos Baute, quien publicó un video en el que celebró el accionar de Donald Trump. “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma”, expresó en Instagram.

El mensaje de Catherine Fulop tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela (Foto: Instagram @fulopcatherine)

Por su parte, Catherine Fulop, quien reside en Argentina desde hace varios años, escribió: “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela". Su hija, Oriana Sabatini, no tardó en responderle el mensaje y, además de ponerle ‘Me gusta’ al posteo, comentó con banderas de Venezuela y emojis de corazones rojos.

El mensaje de Ricardo Montaner tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela (Foto: Instagram @montaner)

En la misma línea se manifestó Ricardo Montaner, una de las voces más críticas del chavismo dentro del mundo artístico. “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman”, remarcó. A él se sumaron también sus hijos, Mau y Ricky, quienes en su cuenta oficial escribieron: “No hemos pegado un ojo con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó, ¿esto es real? Venezuela".