Juicio por el crimen de Martín Aramburú: comienzan los alegatos finales y hablan los abogados

Está previsto que este viernes 25 de septiembre finalice el juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú, el exrugbier argentino que fue asesinado a balazos en París en 2022. Mientras tanto, este miércoles continúan las audiencias y comienzan a darse los alegatos finales con declaraciones de los abogados de la madre de la víctima, Cecilia Martín Aramburú, otros miembros de la familia y de Shaun Hegarty, el amigo que se encontraba junto a él al momento del ataque.

Sophie Thonon-Wesfried, abogada de Cecilia Aramburú, fue la primera en tomar la palabra. “Tengo el difícil honor de defender el dolor de una madre. Perder a un hijo es indescriptible, impensable”, reflexionó. La letrada retomó lo que ya había dicho su representada acerca de que se trató de un “crimen de odio” y que los asesinos tuvieron “impunidad”.

“La impunidad permeó la sociedad argentina durante veinticinco años”, dijo la abogada, que buscó establecer un paralelismo con la violencia ocurrida en la Argentina durante la dictadura cívico-militar de 1976. Thonon-Wesfried explicó que Cecilia Aramburú tiene dos primos desaparecidos y “vio a su tía luchar toda su vida por la verdad”.

La familia y amigos de Federico Martín Aramburú, en una de las audiencias del juicio BENOIT PEYRUCQ - AFP

La familia de Aramburú tiene varios representantes en el juicio. Los hermanos de Federico, Isidro y Rosario Aramburú, también cuentan con defensa, encabezada por el abogado Félix Pelloux. La hermana, quien trabajaba con audiencias penales en un juzgado, dejó de ejercer “por miedo a enfrentarse a casos similares”, contó Pelloux.

La abogada de la viuda de Aramburú y de sus hijos llevó su alegato a lo que representó la trágica pérdida de su padre para los tres niños. “¿Cuántas balas, por qué, cuánto duró, dónde, sufrió, se le pudo haber salvado...?“, fueron algunas de las preguntas que, según Marie Tortos, le hicieron a lo largo de los años a su madre.

“No hay odio”, aseguró la abogada respecto del sentimiento de la familia hacia Loik Le Priol y Roman Bouvier, los dos principales acusados por el asesinato. “Simplemente hay un deseo de verdad, de respeto. Los niños están en el tren (camino a París, en donde se hace el juicio). Están llegando. Tienen fe”, añadió en declaraciones consignadas por el medio francés L’Equipe.

En último lugar habló la abogada del también exrubier Hegarty, quien a lo largo de sus declaraciones dio más detalles sobre la madrugada del crimen y habló sobre la “culpa” que siente por no haber podido salvar a su socio y amigo. Véronique Massi apuntó directamente contra los acusados y consideró que dieron una declaración falsa. “Estamos presenciando, sintiendo y escuchando el poder de Le Priol, quien pensó que podía engañarlos”, dijo y miró a la cara al francés de 32 años que se enfrenta a una condena a cadena perpetua.

“Shaun es un hombre que lleva cuatro años sin poder respirar porque no deja de oír que él es el agresor. Eso es lo que le dijeron durante cuatro años”, continuó la abogada, haciendo alusión a que, en su testimonio, tanto Le Priol como Bouvier afirmaron que sus disparos fueron en “defensa personal” por un ataque de Hegarty y Aramburú.

Nuevas imágenes

La viuda de Martín Aramburú, María KENZO TRIBOUILLARD - AFP

La jornada también contó con la revelación de fotos y videos inéditos de los dos principales acusados durante su tiempo como miembros del movimiento estudiantil de ultraderecha Groupe Union Défense (GUD) y que fueron encontrados en el teléfono de Lyson R., expareja de Le Priol y acusada por complicidad en el asesinato.

En las nuevas imágenes se puede ver a Bouvier y Le Priol posando con armas, balas y con las caras tapadas durante movilizaciones y manifestaciones. Los videos, a su vez, evocan a canciones alemanas, ejercicios paramilitares e incluso insultos racistas proferidos por los acusados. “Ese es el mundo en el que viví“, justificó Le Priol.

Si bien durante su testimonio la joven afirmó que “nunca había visto armas”, los videos fueron capturados por ella. El juez le exigió una aclaración, pero Lyson R. aseguró que “ya no recuerda” y que su relación con Le Priol sólo duró dos años. Según afirmó, su ahora expareja era “tranquila y discreta”.