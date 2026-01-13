Julio Iglesias: la polémica defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras las denuncias

Tras darse a conocer la denuncia de dos mujeres contra Julio Iglesias, por agresiones sexuales y todo tipo de vejaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compartió un posteo en el que hizo una polémica defensa del cantante, lo que suscitó todo tipo de cuestionamientos en las redes sociales.

“Las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio de la ultraizquierda”, señaló la dirigente del Partido Popular (PP), desestimando así las dos denuncias que al momento recayeron sobre Iglesias, tras la investigación en conjunto que realizó elDiario.es en colaboración con Univision Noticias durante tres años.

En cambio, Díaz Ayuso acusó a “la ultraizquierda” de su país de hacer silencio frente a la situación que viven las mujeres en Irán, mientras que por estas horas el país afronta una feroz crisis, a raíz de las protestas desatadas, desencadenadas en gran medida por el deterioro de la economía, que ya dejaron elevadas cifras de víctimas fatales, si bien al momento no hay registros oficiales debido al apagón informativo que rige en la República Islámica.

La dirigente del PP pone el foco en la situación que atraviesan las mujeres en aquel país de Medio Oriente, donde se han reportado sistemáticas violaciones en su contra y acusa a la “ultraizquierda” española de no haberse pronunciado al respecto, mientras que le achaca el haberse pronunciado por las denuncias que pesan sobre Iglesias.

“La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, sentenció Díaz Ayuso al respecto.

La titular de la Comunidad de Madrid regresó a Madrid hace menos de una semana, luego de sus vacaciones en Uruguay y un fugaz paso por la Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, con quien mantiene una muy buena sintonía. Allí, uno de los temas centrales fue la situación de Venezuela.

Las declaraciones de Ayuso se dan luego que el partido de izquierda Más Madrid reclamara a la Comunidad de Madrid que despojara a Iglesias de las llaves de la ciudad que le fueron concedidas por ser el hijo más famoso de la capital.

“Esto no sería más que otra barbaridad de Ayuso, si no fuera por el mensaje que manda a las mujeres y madrileñas: antes el poder que la justicia, antes los amigotes que la igualdad. Estaría bien que se dignara a representar por una vez a las mujeres, cuestionar sus testimonios es vergonzoso hasta para ella”, denunció, en tanto, la portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad de aquella localidad, Mónica García.

El hecho dado a conocer recientemente divida aguas en España, donde el cantante cuenta con una gran popularidad.

De hecho, la ministra de Igualdad que integra el gobierno de Pedro Sánchez, Ana Redondo, dijo en un comunicado que respetaba ​la presunción de inocencia de Iglesias, pero que creía en el testimonio de las mujeres. Entonces, reclamó “que se investigue y se llegue hasta el final” en este asunto, en un mensaje en X.

La denuncia

El hecho en cuestión dado a conocer por la investigación periodística y que ya cuenta con una demanda penal en España, corresponde al testimonio de dos mujeres que trabajaban para Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Se trata de una trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta que declararon todo tipo de abusos por parte del cantante.

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, relató Rebeca -un nombre ficticio para proteger su identidad- y afirmó que el artista español la mandaba a llamar a su habitación y abusaba de ella al finalizar su jornada laboral, con la complicidad de alguna trabajadora de mayor rango que presenciaba y participaba de los hechos denunciados.

“Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, recordó Laura -también un nombre ficticio- sobre cómo Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad.

Las mujeres describen tocamientos indebidos, besos no consentidos y presiones para mantener relaciones íntimas con la complicidad de otros empleados de mayor jerarquía.