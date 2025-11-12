Kast y Jara cierran sus campañas en Chile con acusaciones cruzadas y discursos centrados en la inseguridad

SANTIAGO, Chile.- Los principales favoritos de la elección presidencial del 16 de noviembre en Chile, la comunista Jeannete Jara y el conservador José Antonio Kast, cerraron sus campañas en la capital con ataques cruzados y poniendo énfasis en el combate a la delincuencia.

Entre el martes y el jueves los cuatro aspirantes que aparecen en lo más alto de las encuestas -Jara, Kast, la derechista Evelyn Matthei y el libertario Johannes Kaiser- llevarán a cabo diversos actos para cerrar sus campañas.

Jara cerró su campaña en Maipú Luis Hidalgo� - AP�

“En estos últimos días van a intentar usar cualquier tipo de de estrategia o táctica para poder ir consolidando la votación”, expresó el analista político Guillermo Holzmann. “Y estamos frente a un electorado que viene ya con una creciente fatiga electoral, por lo que es pragmático”.

El temor de los chilenos ante el aumento de la criminalidad se ha apoderado de la campaña electoral, pese a ser uno de los países más seguros del continente.

Ambos han enfocado su campaña en el combate a la delincuencia y la migración irregular. En Chile, viven unos 337.000 extranjeros indocumentados, la mayoría venezolanos, según cifras oficiales.

“Junto con abordar los temas de seguridad en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes”, prometió Jara.

El cierre de campaña de Jara Luis Hidalgo� - AP�

Ante una multitud que llenó la plaza principal del barrio de Maipú, en el oeste de Santiago, Jara dijo que lo que está en juego el domingo es “una elección donde hay dos modelos muy distintos de país”.

Por un lado, el proyecto que lidera como militante del Partido Comunista “que mira hacia el futuro”, y por el otro, el que encabeza Kast, que “pone al centro el odio, el miedo y la desesperanza”, afirmó.

Exministra del gobierno de Gabriel Boric, de 51 años, Jara encabeza una coalición de nueve partidos de centro izquierda.

“Si votamos por candidatos de ultraderecha, retrocedemos en todos nuestros derechos femeninos”, dijo Michelle Ponce, una trabajadora social de 19 años que asistió al evento.

Jara lidera los sondeos, pero sin los votos suficientes para lograr un triunfo en primera vuelta.

Vestida con un traje de dos piezas color púrpura, la candidata terminó su discurso en compañía de su único hijo, de 19 años.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, figura segundo, pero vencería en el probable balotaje del 14 de diciembre.

El cierre de campaña de Kast MARVIN RECINOS� - AFP�

En el Movistar Arena, en el centro de la capital, unas 10.000 personas eufóricas lo acompañaron ondeando banderas chilenas. Allí reiteró su intención de crear un “gobierno de emergencia” para enfrentar la delincuencia.

“Queremos un país donde el delincuente tenga miedo y el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro”, espetó ante la audiencia.

Además, acusó a Jara de ser “la continuadora de un gobierno fracasado”, liderado por el izquierdista Gabriel Boric.

Vestida con símbolos del candidato, Jacqueline Ruz, de 56 años, se lamentó: “Estamos totalmente inseguros. Las cosas que se han visto este último año no se han visto jamás”. “Necesitamos a alguien que ponga mano dura”, dijo al justificar su voto por Kast.

El debate

Las diferencias entre los principales contendientes por el sillón presidencial se hicieron evidentes en el último encuentro cara a cara antes de la votación del domingo, donde por casi cinco horas se enfrentaron e intentaron cautivar al electorado.

Kast, líder de la ultraderecha chilena y candidato por tercera vez, apostó por vincular a Jara, la comunista que encabeza la coalición oficialista, con el actual gobierno.

Kast abraza a su esposa en el acto de cierre MARVIN RECINOS� - AFP�

Y así como hizo a lo largo de su campaña, evitó entrar en temas como el aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, identidad de género y dirigió sus respuestas a los asuntos que han dominado el proceso electoral: seguridad, inmigración y economía.

El republicano subió el tono y tildó al gobierno del saliente presidente Gabriel Boric, de quien Jara fue ministra del Trabajo, como “una administración fracasada, que ha retrocedido en derechos sociales”, al tiempo en que reiteró que la comunista es la candidata de la “continuidad”.

La carta del oficialismo, en tanto, apostó por desvincularse de La Moneda y lucir sus logros como ministra, al destacar la reforma de pensiones que consiguió sacar adelante.

Evelyn Matthei, candidata a presidente de la derecha tradicional Redes sociales Evelyn Matthei

Igualmente se jactó de su habilidad para el diálogo político y enfatizó que “gobernar requiere experiencia, capacidad de construir acuerdos y sacar adelante leyes que nos protejan”.

Jara, que lidera los sondeos con cerca entre el 26% y 30% de las intenciones de voto, seguida de cerca por Kast (20%-25%), reiteró además que planea congelar o renunciar al Partido Comunista, donde milita desde los 14 años, en caso de que sea elegida, un mensaje directo que podría abrirle las puertas para un sector aún resistente a su militancia en la formación.

Para ganar la elección, cualquiera de los candidatos presidenciales debe alcanzar más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, de lo contrario se realizará una segunda vuelta el 14 de diciembre.

El libertario Kaiser creció mucho en las encuestas de las últimas semanas RAUL BRAVO� - AFP�

En la disputa por el tercero y cuarto lugar de las preferencias figuran Evelyn Matthei, abanderada de la derecha tradicional que postula por segunda vez a La Moneda, y Johannes Kaiser, fundador del emergente Partido Nacional Libertario y quien ha sacudido la campaña electoral con una sostenida alza en las dos últimas semanas.

Kaiser, que saltó al tercer puesto y tiene un 16% de apoyo, cerrará su campaña este miércoles, mientras que Matthei hará su última actividad el jueves, cuando se cumple el plazo para todas las propagandas electorales.

En el último debate presidencial Kaiser mantuvo su estilo disruptivo y la línea dura para diferenciarse de Kast.

Fue el primero en respaldar operativos de seguridad como el realizado por la policía en Río de Janeiro, que terminó con más de 130 muertos, la pena de muerte e hizo hincapié que, de ganar las elecciones, va “a proponer el aumento de penas en todos los delitos”.

Matthei, por su parte, igualmente elevó el tono, interpeló a Kast y vertió duras críticas a otros candidatos.

“No me escondí nunca detrás de un vidrio”, dijo sobre la medida de seguridad que utilizó Kast durante un mitin la semana pasada.

Dedicó varios minutos de sus intervenciones a la seguridad, aunque también presumió de su capital político para poder construir un equipo de peso detrás de ella, entre ellos renombrados médicos que manejaron la pandemia.

Unas 15,7 millones de personas están llamadas a las urnas el domingo para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El voto es obligatorio en Chile.

Agencias AFP y AP