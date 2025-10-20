Kilauea, escalofriante: el video que muestra una nueva erupción que alcanzó los 500 metros de altura

Escalofriantes. Así fueron las imágenes que entregó la nueva erupción del volcán Kilauea, en la isla de Hawaii, la más grande del archipiélago hawaiano. En esta ocasión, las fuentes de lava alcanzaron los quinientos metros de altura, disparadas desde los respiraderos norte y sur del cráter. Es el evento número 35 en esta formación volcánica desde diciembre de 2024.

Impresionante erupcion del volcan Kilauea en Hawai

Según las autoridades hawaianas, las erupciones tuvieron lugar entre intervalos semi regulares. Tras identificar la inestabilidad del magma, no descartan nuevos episodios durante los próximos días.

Pese a representar una peligrosidad extrema, este tipo de eventos convoca a cientos de residentes y turistas, quienes suelen acercarse a las inmediaciones del Kilauea para llevarse algún registro fílmico. La duración de las erupciones, en promedio, suelen extenderse hasta por 48hs.

Las altas fuentes de lava, alcanzan nuevo récord, durante la erupción 35 del Volcán Kilauea en Hawái

Las altas fuentes de lava en los respiraderos norte y sur, alcanzan sobre los 460 m de altura!

El Kilauea y sus antecedentes

Agosto

El 25 de agosto pasado, desde el respiradero norte del cráter empezaron a salir columnas de humo, anticipando la actividad volcánica. Minutos más tarde, el Kilauea empezó a desbordar de lava. En aquella ocasión, no se lamentaron víctimas fatales ni daños materiales.

Una nueva erupcion del volcan Kilauea

Septiembre

A comienzos del mes nueve, las fuentes de lava alcanzaron los150 metros de altura. En aquel entonces, según informó LN+, la nueva fase eruptiva no supuso amenaza para la población cercana.

Arde el Kilauea

El Kilauea está ubicado a poco más de 300 kilómetros de Honolulu, el archipiélago más grande de Hawái y es uno de los volcanes más activos del mundo. La anterior temporada de mayor movimiento se extendió de 1983 a 2018.