Pese a no ser la montaña más alta desde el nivel del mar, un volcán de Ecuador tiene la cima que más se aproxima al astro rey

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A veces el sentido común y la geografía no corren por el mismo carril. Si uno tuviera que responder a priori cuál es el punto de la Tierra más cercano al Sol, la contestación más lógica sería buscar el lugar más alto en el relieve del planeta. Es decir, el Monte Everest. Pero no. La respuesta es otra y la ciencia tiene la explicación del por qué.

Sucede que el punto de la Tierra más próximo al sol, que es a la vez el más alejado del centro del planeta, se encuentra en la cima del Chimborazo, un inmenso volcán de la región andina sudamericana, que pertenece a Ecuador.

El volcán Chimborazo se encuentra en un área de fauna protegida Descubre Ecuador

En la medición desde el nivel del mar, esta mole rocosa conocida como el Coloso de los Andes no es el punto más alto del planeta. Tiene una altura de 6268 metros. Bastante más bajo que el mencionado Everest, que se erige en el Himalaya, en Asia y cuya altura es de 8849 metros. Pero hay otros fenómenos que influyen en la proximidad de estos picos con respecto al Sol.

La forma de la Tierra

Ocurre que la forma de la Tierra no se corresponde con el de una esfera perfecta. El hogar de la humanidad presenta una morfología que ofrece achatamientos en los polos y un ensanchamiento en la región del Ecuador, la línea que pasa por el centro del planeta. Conocido como abultamiento ecuatorial de la Tierra, este fenómeno geológico tiene que ver con el movimiento rotatorio de nuestro globo.

La comparación entre el volcán Chimborazo y el Monte Everest; arriba, la altura con respecto al nivel del mar; debajo, la distancia de cada una de estas montañas con el centro de la Tierra Descubre Ecuador

Como el volcán Chimborazo se encuentra en una zona muy próxima al Ecuador terrestre, entonces, gracias al citado abultamiento, está más lejos del centro de la tierra y más próximo al astro rey. Para seguir con las comparaciones, el volcán andino se encuentra en una latitud de un grado al sur del Ecuador, mientras que el Everest se halla a 28° de latitud norte.

La constatación de que el Chimborazo es el punto más cercano al Sol fue realizada fehacientemente en 2016. Fue mediante la que se llamó la Tercera Expedición Geodésica Francesa, una misión científica integrada por expertos del país galo y de Ecuador.

En los alrededores del Chimborazo hay una variedad de camélidos andinos, como las llamas, las vicuñas y las alpacas Descubre Ecuador

Dos kilómetros de diferencia

Allí, con la más moderna tecnología -a través del uso de un gps, una antena y más de 15 satélites-, los hombres de ciencia midieron con exactitud la distancia entre el centro de la tierra y la cima del volcán ecuatoriano. Resultó que el número final fue de 6384 kilómetros.

En tanto que el monte del Himalaya dista del centro terrestre unos 6382 kilómetros. Es decir, que la diferencia entre uno y el otro en relación al núcleo del planeta es de “apenas” dos kilómetros.

12-09-2019 Volcán Chimborazo POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SPYROS THEODORIDIS/CMEC

Para tener una idea de los números que se manejan, vale aclarar que la distancia que existe entre la superficie -nivel del mar- y el centro de la Tierra es de aproximadamente unos 6371 kilómetros.

Más allá de este dato, el Chimborazo es un destino turístico importante de los Andes centrales. Está ubicado a 150 kilómetros al suroeste de Quito y 45 al noroeste de Riobamba, y se encuentra en la provincia que lleva su nombre: Chimborazo.

Los indígenas andinos consideraban al Chimborazo como una montaña sagrada

Potencialmente activo

En su parte más alta, este volcán contiene unos 22 glaciares que bajan de manera radial por sus cinco cumbres. Los indígenas de la zona lo llamaban “taita”, que significa “papá” y era para ellos una montaña sagrada.

La naturaleza de esta maravilla orográfica despertó el interés de viajeros, expedicionarios y geógrafos como Alexander von Humboldt, Edward Whimper, Hans Meyer y Nicolás Martínez. Además, el propio libertador americano Simón Bolívar le dedicó a este gigante pétreo una poesía: “Mi delirio sobre el Chimborazo”.

Simón Bolívar le dedicó un poema al Chimborazo Getty Images

El volcán se ubica dentro de la Reserva Faunística de Chimborazo, un espacio protegido especialmente para preservar los camélidos que habitan la zona: la vicuña, la llama y la alpaca.

Técnicamente, el Chimborazo es un estratovolcán -está compuesto por múltiples estratos de lava endurecida-. Aunque su última erupción haya sido alrededor del año 550 de nuestra era, en términos geológicos se trata de un volcán potencialmente activo, ya que los estudios científicos aseveran que el coloso ha tenido al menos unas siete erupciones en los últimos 10.000 años.

El Chimborazo es uno de los atractivos turísticos que tiene Ecuador

La distancia al Sol

También si se recurre a esos números tan certeros para la ciencia pero tan inmensos para la gente común, hay que decir que la diferencia de un par de metros entre el Everest y el Chimborazo es apenas una nadería si se tiene en cuenta cuál es la distancia real que existe entre la Tierra y el Sol.

Es que, entre el astro rey y nuestro mundo media una separacion, en promedio, de unos 150 millones de kilómetros.

Más allá de lo que parece, la forma de la Tierra no es perfectamente esférica, sino que es un globo que se aplasta en los polos y se ensancha en el Ecuador

Porque además, como la órbita que recorre la Tierra alrededor del Sol es elíptica, hay un momento en que ambos astros se encuentran más cerca, una fase conocida como perihelio, donde la distancia es de 147 millones. En tanto, en el afelio, cuando se llega al punto de mayor distancia, los kilómetros de diferencia son 152 millones.

Pero más allá de esas cifras exorbitantes, el volcán Chimborazo sigue ofreciendo el punto de la superficie terrestre donde una persona puede acercarse más al sol. Y estar también, de paso, más lejos del centro de la Tierra.