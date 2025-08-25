Video: las impactantes imágenes de la erupción del volcán Kilauea con arcos de lava de más de quince metros

Este viernes el volcán Kilauea, en la isla de Hawaii, la más grande del archipiélago hawaiano, volvió a entrar en actividad. Se trató de la erupción número 31 desde diciembre de 2024. El fenómeno provocó arcos de lava de más de quince metros, llamando la atención de residentes locales y turistas.

Una nueva erupcion del volcan Kilauea

Durante las primeras horas del viernes pasado, desde el respiradero norte del cráter empezaron a salir columnas de humo, anticipando la actividad volcánica. Minutos más tarde, el Kilauea empezó a desbordar de lava.

El fenómeno llamó la atención de muchos turistas, quienes se acercaron a presenciar un evento único. Pese a la virulencia del hecho, no se lamentaron víctimas fatales ni daños materiales.

Turistas contemplan los arcos de lava de más de quince metros

El Kilauea está ubicado a poco más de 300 kilómetros de Honolulu, el archipiélago más grande de Hawái y es uno de los volcanes más activos del mundo. La anterior temporada de mayor movimiento se extendió de 1983 a 2018.

Inclined lava fountaining continues as of 5:30 p.m. on August 22 during episode 31 of Kīlauea’s summit eruption. Lava fountains from the north vent are extending about 300 meters (1000 feet) laterally, going eastward towards the center of Halemaʻumaʻu crater. Parts of… pic.twitter.com/0BEmRFbJNN — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) August 23, 2025

Geólogos de la zona aseguran que en esta ocasión es imposible proyectar hasta cuándo se mantendrá la actual actividad.